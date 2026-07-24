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Татарстан в первом полугодии нарастил производство яиц на 11%

Татарстан стал лидером среди регионов Приволжского федерального округа по объему производства яиц. За январь–июнь предприятия региона произвели 921 млн яиц, что на 11% больше показателя прошлого года, сообщает пресс-служба «Россельхозбанка».

Татарстан в первом полугодии нарастил производство яиц на 11%

Татарстан в первом полугодии нарастил производство яиц на 11%

Фото: Олеся Курпяева / Коммерсантъ

Татарстан в первом полугодии нарастил производство яиц на 11%

Фото: Олеся Курпяева / Коммерсантъ

По темпам роста Татарстан уступил Марий Эл, где производство яиц увеличилось на 12%.

В целом в ПФО в первом полугодии производство яиц увеличилось на 8,5%, до 6,9 млрд штук. На округ пришлось 28% общероссийского выпуска.

Анна Кайдалова