Татарстан стал лидером среди регионов Приволжского федерального округа по объему производства яиц. За январь–июнь предприятия региона произвели 921 млн яиц, что на 11% больше показателя прошлого года, сообщает пресс-служба «Россельхозбанка».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Татарстан в первом полугодии нарастил производство яиц на 11%

Фото: Олеся Курпяева / Коммерсантъ Татарстан в первом полугодии нарастил производство яиц на 11%

Фото: Олеся Курпяева / Коммерсантъ

По темпам роста Татарстан уступил Марий Эл, где производство яиц увеличилось на 12%.

В целом в ПФО в первом полугодии производство яиц увеличилось на 8,5%, до 6,9 млрд штук. На округ пришлось 28% общероссийского выпуска.

Анна Кайдалова