В Самаре ограничат движение транспорта на перекрестке улиц Пензенской и Владимирской

С 22:00 (MSK+1) 24 июля до 20:00 28 июля будет ограничено движение на перекрестке ул. Владимирской и Пензенской из-за обновления трамвайных путей. В этот период трамвайная линия будет полностью выведена из эксплуатации, сообщает администрация Самары.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев / Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев / Коммерсантъ

Трамваи маршрутов № 1, 4, 16 и 23 продолжат курсировать по измененным схемам. Перевозки автобусами по маршрутам №13, 90 и 99 организуют в объезд.

Перекресток будет недоступен для движения средств индивидуальной мобильности и автотранспорта, включая общественный. Дорога по обеим сторонам трамвайной линии будет сужена. При движении по ул. Владимирской переезд через ул. Пензенскую будет невозможен, как и левосторонние повороты с ул. Пензенской на ул. Владимирскую и с ул. Владимирской на ул. Пензенскую при движении в любом направлении.

Руфия Кутляева