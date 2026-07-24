Politico: министры ЕС обеспокоены падением турпотока из-за конфликта на Украине
Министры семи стран Евросоюза обратились в Еврокомиссию с просьбой принять дополнительные меры поддержки из-за снижения туристического потока, пишет Politico. Как следует из направленного в ЕК письма, европейские страны объясняют сокращение числа поездок в приграничных регионах военной угрозы со стороны России.
По данным издания, о проблеме сообщили министры Латвии, Болгарии, Эстонии, Литве, Польше, Румынии и Словакии. «Геополитические события и проблемы безопасности оказали значительное влияние на туризм в восточных приграничных регионах наших стран. Туристические потоки значительно сократились в большинстве этих регионов», — отмечается в тексте обращения.
Politico указывает, что падение интереса путешественников к этим направлениям совпадает с предупреждениями западных правительств о возможных угрозах. При этом в самом документе, направленном в Еврокомиссию, упоминания России отсутствуют.
Влияние на туристический рынок соседних с Украиной стран началось не сейчас. Например, в 2022 году на фоне военной операции на Украине турпоток в Анапу и Геленджик сократился незначительно. Однако, по данным Европейской комиссии по туризму, военный конфликт на Украине является одним из негативных факторов для восстановления туристической активности в Европе. В частности, на международных прибытиях в Финляндию он отразился особенно сильно из-за резкого снижения потока российских туристов, что привело к общему сокращению на 22%.
В целом, российский туристический сектор также переживает изменения. После пандемии и начала военных действий на Украине въездной туризм в Россию начал медленно восстанавливаться, в основном за счет туристов из Китая, Ирана, Турции, Египта и других «дружественных» стран. Однако общий поток остается значительно ниже показателей 2019 года. Для самих россиян военная операция на Украине также повлияла на туристические предпочтения, например, спровоцировав рост внутреннего туризма в Краснодарский край в качестве альтернативы Крыму и зарубежным направлениям.