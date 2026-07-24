Politico: министры ЕС обеспокоены падением турпотока из-за конфликта на Украине

Министры семи стран Евросоюза обратились в Еврокомиссию с просьбой принять дополнительные меры поддержки из-за снижения туристического потока, пишет Politico. Как следует из направленного в ЕК письма, европейские страны объясняют сокращение числа поездок в приграничных регионах военной угрозы со стороны России.

По данным издания, о проблеме сообщили министры Латвии, Болгарии, Эстонии, Литве, Польше, Румынии и Словакии. «Геополитические события и проблемы безопасности оказали значительное влияние на туризм в восточных приграничных регионах наших стран. Туристические потоки значительно сократились в большинстве этих регионов», — отмечается в тексте обращения.

Politico указывает, что падение интереса путешественников к этим направлениям совпадает с предупреждениями западных правительств о возможных угрозах. При этом в самом документе, направленном в Еврокомиссию, упоминания России отсутствуют.