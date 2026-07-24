Утвержден архитектурный облик нового спорткомплекса в Мотовилихе

Департамент градостроительства и архитектуры администрации Перми согласовал архитектурно-градостроительный облик многофункционального комплекса «Территория спорта». Объект расположится рядом с УДС «Молот» в Мотовилихинском районе Перми. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: администрация Перми Фото: администрация Перми

В состав объекта войдут ледовая арена, универсальные спортивные залы для игры в баскетбол и волейбол, бассейн, залы для единоборств, художественной гимнастики, бадминтона и настольного тенниса, а также административно-бытовые и медицинские помещения. На прилегающей территории возведут большой стадион с футбольным полем с искусственным газоном, легкоатлетическим ядром с беговыми дорожками, секторы для прыжков и толкания ядра, а также два открытых теннисных корта.

Визуальный стиль объекта выдержан в общей цветовой гамме окружающей застройки. Главный фасад будет оформлять витражное остекление. Также планируется установка архитектурно-художественной подсветки.