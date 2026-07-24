Ижевский радиозавод и «БыстроБанк» попали в новый санкционный список ЕС

Евросоюз включил в санкционный список АО «Ижевский радиозавод» (ИРЗ) и ПАО «БыстроБанк». Соответствующее решение опубликовано в журнале Совета ЕС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алекс Сочацки / Коммерсантъ Фото: Алекс Сочацки / Коммерсантъ

В обосновании решения говорится, что ИРЗ является холдинговой компанией, владеющей ООО «Ирз-Связь», которое производит системы связи для навигационных приемников и имеет лицензии на производство и ремонт военной техники. Продукция предприятия используется в беспилотниках «Орлан-10» и «Тахион», применяемых российскими военными.

Среди причин внесения в список ПАО «БыстроБанк» указано, что финансовая организация участвует в правительственной программе льготного автокредитования и относится к банковскому сектору, который приносит существенные доходы правительству России.

Всего под ограничения попали 48 физлиц и 168 юрлиц. В частности, в новый пакет санкций внесли более 80 российских банков, Московскую биржу, помощника президента Владимира Мединского, министра спорта Михаила Дегтярева и других.

Карина Пырина