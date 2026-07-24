«Можно попрощаться с мечтами об однозначной ключевой ставке до 2028-го»

Центробанк в десятый раз подряд снизил ключевую ставку и снова на 25 базисных пунктов. Решение регулятора прокомментировал экономический обозреватель “Ъ FM” Константин Максимов.

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— Стоит отдельно поговорить о тех изменениях, которые есть в среднесрочном прогнозе ЦБ. Они значимые, знаковые, и я думаю, что рынок, который, кстати, уже улетел вверх, еще на это отреагирует. Что говорит нам совет директоров ЦБ в своем заявлении? Что принято решение снизить ключевую ставку до 14% годовых. Причем в прежнем, июньском пресс-релизе шла речь о том, что рост экономики продолжается умеренными темпами после временного снижения в начале года. Теперь экономика в целом во втором квартале 2026 года росла умеренными темпами. Существенный рост цен и повышение инфляционных ожиданий в летние месяцы во многом связаны с разовыми факторами. Не отходит ЦБ от этой формулировки.

Оценка показателей устойчивой инфляции сейчас остается в диапазоне 4-5% в пересчете на год. Тоже сохранилось это предложение. Рост кредитования в июне немного замедлился, предприятия существенно снизили ожидания по будущему спросу и выпуску. Вместе с тем с учетом прямых и вторичных эффектов от временного сокращения производственных мощностей в отдельных отраслях и более стимулирующей бюджетной политики на трехлетнем горизонте требуется более плавное снижение ключевой ставки. Вот этот пассаж абсолютно новый, нигде ранее в пресс-релизах такого я не видел.

Нас фактически уже привели к тому, что теперь шаг — это 25 базисных пунктов, не 1%, не 50 базисных пунктов, а 25. Такова новая реальность.

Читаем дальше. Банк России будет принимать решения по ключевой ставке в зависимости от динамики инфляции, инфляционных ожиданий, а также от оценки рисков со стороны внутренних и внешних условий. Тут ничего нового. Базовый сценарий предполагает среднюю ключевую ставку в диапазоне 14,5-14,6% годовых в 2026 году, 10,5-12,5% — в 2027-м. В предыдущем среднесрочном прогнозе максимум ставки был 10% на 2027 год, сейчас это 12,5%. Таким образом можно попрощаться с мечтами об однозначной процентной ставке, наверное, до 2028 года.

Сейчас заглянем еще в среднесрочный прогноз. Из-за произошедшего значимого роста цен на топливо годовая инфляция в 2026-м составит 6-7%, пишет ЦБ. Все, точка. А вот с учетом проводимой денежно-кредитной политики в 2027 году и далее инфляция «будет находиться на цели». Здесь тоже есть маленькая хитрость, потому что раньше нам говорили про 4%, теперь говорят про цель.

Важно, что на ценовую динамику в последние месяцы значимо влияли волатильные позиции, среди них — моторное топливо и плодоовощная продукция. Оценка устойчивой инфляции остается в диапазоне 4,5% в пересчете на год, и годовая инфляция на 20 июля — 5,9%.

Так вот я специально посмотрел, что было в июньском пресс-релизе ЦБ. Тогда по состоянию инфляция была ниже: годовая на 15 июня — 5,6%. Сейчас на 20 июля — 5,9%. Пожалуйста, все отражение.

Инфляционные ожидания населения, бизнеса, участников финансового рынка (кстати, последние сюда на моей памяти попадают впервые) выросли. Их сохранение на повышенном уровне может препятствовать устойчивому замедлению инфляции. Экономика росла умеренными темпами. Тут есть, конечно, момент интересный — за последний месяц существенно снизились ожидания бизнеса по будущему спросу и выпуску. Это в том числе может указывать на замедление роста потребления во втором полугодии. Но в целом прогноз роста ВВП в 2026 году понижен до 0-1%, прогноз на 2027-2028 годы не изменился. Напряженность на рынке труда постепенно снижается, денежно-кредитные условия оцениваются как умеренно жесткие.

Но я хочу все-таки отдельно еще уделить внимание рискам, потому что ЦБ говорит, что проинфляционные риски по-прежнему преобладают над дезинфляционными. Основные из них связаны с более значительным масштабом вторичных эффектов от временного выбытия производственных мощностей в отдельных отраслях. Они могут возникнуть из-за более выраженного переноса издержек в цены и высоких инфляционных ожиданий. Сохраняются и риски, связанные с длительным периодом роста зарплат, но дальше следует все, что содержалось в предыдущем прогнозе.

Александр Шохин, глава РСПП: «То, что ставку снизят на четверть процентного пункта, было ожидаемо, хотя многие считали более вероятным ее сохранение. С точки зрения бизнеса это шаг в правильном направлении. Но тот факт, что Центробанк достаточно пессимистично оценивает ситуацию с инфляционными ожиданиями и сохраняет базовый прогноз по ставке на таком консервативном уровне, для бизнеса не становится тем самым окном возможностей, на которое он рассчитывал. При такой ставке в 2027 году ожидать восстановления инвестиционного и экономического роста достаточно трудно».

Кстати, июльский базовый сценарий предполагает постепенное снижение структурного первичного дефицита до нулевого уровня в 2029 году. Параметры бюджетной политики, включая траекторию возврата к нулевому структурному сальдо, будут дополнительно уточнены в октябрьском прогнозе. Подчеркну: следующее заседание ЦБ РФ — 11 сентября, и оно не будет опорным. То есть до осени мы по ставке ничего не узнаем. Таким образом заседание регулятора, на котором возможны какие-то корректировки, состоится 23 октября, и новый среднесрочный прогноз мы узнаем почти через три месяца.