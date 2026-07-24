Для передачи «июльских» показаний счетчиков горячей воды остался один день
Пермский филиал «ЭнергосбыТ Плюс» напоминает клиентам о необходимости передать показания индивидуальных счетчиков для учета потребления горячей воды. Очередной период приема данных продлится до конца дня 25 июля.
Юридические лица могут направить данные с помощью дистанционных сервисов:
• личного кабинета клиента на сайте «ЭнергосбыТ Плюс»;
• мобильного приложения «ЭнергосбыТ Плюс»;
• сайта Пермского филиала «ЭнергосбыТ Плюс» в разделе «Для бизнеса». Форма передачи показаний на сайте доступна с 15-го по 25-е число каждого месяца.
Физические лица могут передать показания через онлайн-сервис своего расчетно-кассового центра (РКЦ):
• АО ВЦ «Инкомус»;
• ПАО «Пермэнергосбыт»;
• АО «КРЦ-Прикамье».
Уточнить, какой РКЦ обслуживает именно вас, можно в квитанциях за горячую воду.
Найти информацию обо всех способах передачи показаний можно на сайте «ЭнергосбыТ Плюс» в разделе «Клиентам/Как передать».
Обращаем внимание, что необходимо передавать показания, даже если ресурс не использовался. Это важно для качественного учета данных ваших счетчиков.
Важно также соблюдать сроки поверки приборов учета и направлять акты о пройденной поверке в ваш РКЦ, а юридическим лицам – также в Пермский филиал «ЭнергосбыТ Плюс».
Кроме того, показания приборов учета и горячего, и холодного водоснабжения необходимо направлять и в ООО «Новогор-Прикамье». Способы передачи указаны на сайте компании.
Об АО «ЭнергосбыТ Плюс»
АО «ЭнергосбыТ Плюс» входит в Группу «Т Плюс» и состоит из 14 региональных филиалов на территории Российской Федерации. Функции по начислению и сбору платежей за теплоснабжение и горячее водоснабжение на территории Республики Коми выполняются АО «Коми энергосбытовая компания».
Количество клиентов (домохозяйств), получающих платежные документы от «ЭнергосбыТ Плюс», – 7,4 млн. Количество юридических лиц, имеющих договор ресурсоснабжения, – 189 тыс. Всего в зонах обслуживания Группы «Т Плюс» проживает более 13 млн человек.
«ЭнергосбыТ Плюс» имеет статус гарантирующего поставщика на территориях Владимирской, Свердловской, Кировской, Ивановской, Оренбургской областей и Удмуртской Республики, в Республике Коми гарантирующий поставщик – АО «Коми энергосбытовая компания». Это означает обязанность обеспечения электроэнергией любого обратившегося жителя или предприятия.
АО «ЭнергосбыТ Плюс»
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