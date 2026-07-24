Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Новый поиск.
Теперь с интеллектом
Предыдущая страница
Следующая страница

Прокуратура направила в суд дело о поджоге автомобиля в Ижевске

Прокуратура Устиновского района Ижевска передала в суд дело 28-летнего жителя города, который сжег чужую машину. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртии.

Фото: Василий Шитов / Коммерсантъ

Фото: Василий Шитов / Коммерсантъ

Фигурант в нетрезвом состоянии умышленно поджег автомобиль на стоянке по ул. Автозаводской в апреле этого года. Машина полностью сгорела. Владелец оценил ущерб в 350 тыс. руб.

Жителя Ижевска обвиняют в умышленном уничтожении имущества (ст. 167 УК, до пяти лет лишения свободы). Дело направлено в Устиновский райсуд.

Карина Пырина