«Описывать лучше факты, а не эмоции»

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Василий Шитов / Коммерсантъ Фото: Василий Шитов / Коммерсантъ

Летом мы много путешествуем и сталкиваемся в этих поездках и с прекрасным сервисом, качеством услуг или продукта, и с откровенно плохим. Речь про отели, рестораны, спа… Когда что-то идет не так, первое желание часто оставить негативный отзыв, и чтобы предупредить других путешественников, и чтобы выпустить пар. Но далеко не во всех странах это хорошее решение.

Самый известный пример — Объединенные Арабские Эмираты. Там публикации в интернете могут рассматриваться в рамках законодательства о киберпреступности и защите репутации. Если отзыв сочтут клеветническим или наносящим ущерб репутации компании или конкретного человека, дело может закончиться в суде.

Не менее строгий подход в Таиланде. Здесь клевета остается уголовным преступлением, причем интернет-публикации подпадают под действие не только Уголовного кодекса, но и закона о компьютерных преступлениях. Самый известный случай произошел несколько лет назад, когда американский турист провел две ночи в тюрьме после серии негативных отзывов об отеле на острове Ко Чанг.

Есть свои особенности и в Южной Корее. Законодательство о диффамации там считается одним из самых необычных в мире: в отдельных случаях ответственность может наступить даже за публикацию правдивой информации, если суд сочтет, что она без достаточных оснований нанесла ущерб репутации человека или компании. Значит ли это, что негативные отзывы оставлять вообще не стоит? Конечно, нет. Но писать их лучше максимально аккуратно, а также делать фотографии и видео, сохранять переписку, чеки, подтверждения бронирований и описывать факты, а не эмоции.

Анна Минакова