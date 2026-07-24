Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ricardo Moraes / Reuters Фото: Ricardo Moraes / Reuters

Бразилия вошла в моду. Обозреватели фэшн-среды заметили, что публика полюбила бразильскую символику. Журнал Vogue констатировал: тренд под названием Brazilcore настолько велик, что брендам пора подумать о том, как встраиваться в это течение.

Одними из первых красноречивых сигналов стали наряды поп-звезд в цветах бразильского флага. В таких выступали Мадонна, Леди Гага, Шакира. Свою роль сыграл чемпионат мира по футболу, подогрев спрос широкой аудитории на спортивные джерси. Но Brazilcore куда шире: это новая эстетика, культурный код. Он объединяет и яркую палитру зеленого, желтого и синего, и тропические мотивы, и фактурные вязаные крючком вещи, и настроение всеобщего карнавала, и уличную энергию Бразилии.

По данным платформы Lyst, интерес к товарам, связанным с страной, во втором квартале этого года вырос на 91%, а спрос на бразильские бренды — на 204%. В числе наиболее востребованных товаров оказались сланцы Havaianas, платья в пышных цветах и камнях от PatBo, а еще Nike Brazil, где можно найти массу изделий с бразильской символикой.

Интересно, что в центре тренда — не только визуальные символы, но и более широкое переосмысление бразильской идентичности. По сути, Brazilcore — способ ее монетизировать. Одновременно с этим местные модные дизайнеры сокрушаются, что не хотят быть примером карикатурной экзотики, ведь их работа куда глубже, чем просто надпись «Бразилия» на футболке.

В последние годы такой мощный имиджевый рывок на уровне государства удавалось совершить немногим. На ум приходит, например, Япония, которая заставила весь мир приписать ей все стильные пейзажи. Теперь вот Бразилия вырывается вперед и получает шанс заявить о себе как о модном туристическом направлении, центре молодежной моды и месте, где умеют праздновать жизнь. Осталось не только показать, но и сделать.

Яна Лубнина