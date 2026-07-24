Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Reuters Фото: Reuters

Коко Шанель маленькое черное платье, конечно, продвинула в массы, но все-таки придумала его не она. Еще в конце XIX века российские модные журналы называли черное платье из бархата обязательной частью гардероба модницы: мол, идти в нем можно хоть на бал, хоть с визитом, только аксессуары меняй.

В черном задолго до Коко блистали на балах Анна Каренина и Скарлетт О’Хара. Но в чем Шанель не было равных, так это в пиаре. Свою модель простого черного платья она представила в Vogue в 1926-м, идеально выбрав место и время. Минимализм правил бал, и подзабытый предмет гардероба стал остромодной новинкой. Не таким уж маленьким оно было, кстати: длинные рукава полностью закрывали руки, а прямая юбка — колени (Шанель вообще не любила эту часть тела).

Время черного мини пришло в 1960-х и более не уходило. Ультрасмелым черным шокировали публику Мэрилин Монро, Ким Кардашьян и принцесса Диана. Но слава все равно досталась Шанель. Реклама непобедима.

Павел Шинский