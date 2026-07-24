«Количество пингвинов почти в 300 раз превышает число жителей»

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Ближе к окончанию чемпионата мира по футболу, когда стало понятно, что в полуфинале сразятся Англия и Аргентина, самый ленивый комментатор не вспомнил Фолклендские острова или порой невнятно не упомянул о давних счетах этих стран. Потом еще и на поле появился политический баннер, дескать, «Мальвины — аргентинские», далее прилетел протест из Лондона. Впрочем, чемпионами не стала ни одна из этих команд. Но не будем смешивать мух с котлетами, политику и спорт.

Что касается островов, то там борьба идет действительно давно. Во-первых, нейминг. По-английски — Фолклендские, по-испански — Мальвинские. Буэнос-Айрес считает, что он законный преемник Испанской империи, которая, в свою очередь, управляла территорией до начала XIX века. Потом началась война за независимость колоний в Америке, испанский гарнизон эвакуировался. Острова перешли под фактический контроль Аргентины, но ненадолго. В 1833 году их силой выжила с архипелага Великобритания. Лондон же указывает, что английские мореплаватели документально оформили высадку на острова еще в конце XVII века.

В 1982 году аргентинская хунта высадила десант на острова. А Маргарет Тэтчер, британский премьер-министр, отдала приказ о жестких ответных мерах. В 74-дневной войне участвовали авианосцы, подлодки и ракеты. Аргентина капитулировала.

Однако эта война спасла местных птиц, в первую очередь пингвинов. Военные заминировали береговую линию, и люди перестали высаживаться на берега для добычи яиц и истребления птиц. Сейчас количество пингвинов под 1 млн, что почти в 300 раз превышает число жителей. Да и жить в субантарктическом климате, видимо, лучше пингвинам, альбатросам, морскими котикам и львам, а еще морским слонам, их можно увидеть на острове Си-Лайон. Это тюлень, причем самый большой из ластоногих, весом от 2 до 4 тонн.

И, наконец, целых пять видов пингвинов. Роскошные королевские ростом до 1 м с яркими оранжевыми пятнами на шее и груди живут в заповеднике Volunteer Point. Услышать похожие на ослиный рев громкие крики магеллановых пингвинов можно в бухте Джипси. Тысячи пингвинов папуа с яркими оранжевыми клювами и белой полоской на голове живут в лагуне Блафф-Коув.

Дмитрий Буткевич