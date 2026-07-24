Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Kai Pfaffenbach / Reuters Фото: Kai Pfaffenbach / Reuters

После сверхоборонительного финала чемпионата мира-2026 главный матч турнира в Катаре четыре года назад кажется настоящей сказкой. К счастью, мы с вами стали его свидетелями и современниками. Этот финал навсегда поставил точку в споре, кто круче, Месси или Роналду, и официально внес аргентинскую звезду в список величайших.

Тогда в споре за титул сошлись Франция и Аргентина. Это был сюжет, который могли придумать только писатели-фантасты. Аргентина забивает два мяча к 36-й минуте, ведет игру, и, кажется, вопрос с победителем решен. Но в конце второго тайма Франция усилиями Килиана Мбаппе сравнивает счет и переводит игру в дополнительное время.

На 108-й минуте Месси оформляет третий гол Аргентины, трибуны ревут, предчувствуя скорую развязку. Но не тут-то было. Идет 118-я минута. После удара Мбаппе мяч попадает в руку аргентинского защитника, и судья ставит пенальти. Как такое возможно за считанные секунды до свистка, непонятно. Мбаппе, конечно же, забивает с точки и становится вторым в истории игроком, оформившим хет-трик в финалах чемпионата мира. Первым был англичанин Джефф Хёрст в далеком 1966-м.

В серии пенальти, которая стала развязкой этой драмы, точнее били аргентинцы. Их вратарь Эмилиан Мартинес один удар отразил. В итоге 4:2 в серии, и Аргентина становится легендой. Месси официально признается лучшим игроком турнира, а неофициально становится королем футбола. Издания во всем мире захлебываются от восторга, с упоением рассказывая про индивидуальное мастерство, командную работу и эмоциональную насыщенность.

Такие развязки на чемпионатах мира случаются нечасто. Так что тот финал ЧМ-2022 в Катаре вошел в топ по-настоящему великих матчей, которые можно даже пересматривать, как фильм, который стал классикой.

Владимир Осипов