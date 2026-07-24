«Это меняет само представление о мышцах»

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Екатерина Матюшина / Коммерсантъ Фото: Екатерина Матюшина / Коммерсантъ

Ученые нашли молекулярный переключатель старения мышц: оказалось, тренировка не просто укрепляет тело, она возвращает клеткам способность к ремонту. Хотя многим кажется, что мышцы изнашиваются, точно двигатель: чем больше нагрузка, тем меньше остается ресурса. Но на самом деле у нас есть абсолютно рабочий автосервис, который может продлить молодость.

Исследователи из Сингапура изучили определенный ген. С возрастом его количество в организме растет, в клетках начинает накапливаться мусор, и мышцы хуже восстанавливаются и постепенно теряют силу. В ходе эксперимента удалось выяснить, что движение, регулярное и минимальное, снижает активность этого гена. Руководитель исследования сравнил этот процесс с возвращением системы в рабочее состояние: физическая активность помогает мышцам очиститься от накопившихся повреждений и восстановить способность к саморемонту.

Это меняет и само представление о мышцах. Сегодня ученые рассматривают их как активный орган, который влияет не только на силу, но и на обмен веществ, воспалительные процессы и даже работу мозга. Поэтому приседания — это не только про стройные ноги и именно поэтому фитнес все меньше продает красивое тело и все больше — долгую активную жизнь. Анализ состава тела, силовые тренировки, программы здорового старения, умные часы, которые следят за восстановлением — все это части быстро растущего рынка longevity.

Анна Кулецкая