Путин посетил Иркутский авиационный завод
Президент России Владимир Путин посетил Иркутский авиационный завод (филиал ПАО «Яковлев» в составе «Ростеха»), где ему продемонстрировали производственные мощности по выпуску новейшего среднемагистрального лайнера МС-21. Глава государства осмотрел цеха в сопровождении руководителя госкорпорации Сергея Чемезова, губернатора Иркутской области Игоря Кобзева и директора предприятия Андрея Сойнова.
Визит главы государства на завод, расположенный в Ленинском округе Иркутска, проходит во время активной подготовки к серийному производству МС-21. Запуск лайнера в серию, отмечает ТАСС, станет ключевым шагом в программе импортозамещения в гражданской авиации, обеспечив российские авиакомпании современной техникой.
Иркутский авиационный завод основан в 1932 году. Сегодня на предприятии выполняется полный цикл работ — от проектирования до послепродажного обслуживания. Завод специализируется на выпуске истребителей Су-30, учебно-боевых машин Як-130 и пассажирских МС-21.
МС-21 позиционируется как флагманский проект российского гражданского авиапрома и является перспективным среднемагистральным узкофюзеляжным пассажирским самолетом нового поколения. Предполагаемая вместимость лайнера составляет от 163 до 211 пассажиров. В рамках его разработки осваивается производство отечественного двигателя ПД-14. "Аэрофлот" планирует получить 210 МС-21 к 2030 году.
Проект МС-21 столкнулся с переносами сроков серийного производства, так как изначально самолет конструировался при сотрудничестве с иностранными компаниями. После введения санкций зарубежные партнеры вышли из проекта, что вызвало необходимость импортозамещения. Для обеспечения производства логистический центр на Иркутском авиационном заводе планируется расширить вдвое к 2026 году.