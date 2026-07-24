Президент России Владимир Путин посетил Иркутский авиационный завод (филиал ПАО «Яковлев» в составе «Ростеха»), где ему продемонстрировали производственные мощности по выпуску новейшего среднемагистрального лайнера МС-21. Глава государства осмотрел цеха в сопровождении руководителя госкорпорации Сергея Чемезова, губернатора Иркутской области Игоря Кобзева и директора предприятия Андрея Сойнова.

Визит главы государства на завод, расположенный в Ленинском округе Иркутска, проходит во время активной подготовки к серийному производству МС-21. Запуск лайнера в серию, отмечает ТАСС, станет ключевым шагом в программе импортозамещения в гражданской авиации, обеспечив российские авиакомпании современной техникой.

Иркутский авиационный завод основан в 1932 году. Сегодня на предприятии выполняется полный цикл работ — от проектирования до послепродажного обслуживания. Завод специализируется на выпуске истребителей Су-30, учебно-боевых машин Як-130 и пассажирских МС-21.