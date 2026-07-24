ПСБ расширяет программу долгосрочных сбережений для жителей Удмуртии с акцией «Твоя выгода»

ПСБ запустил акцию «Твоя выгода» для жителей Удмуртии, заключивших договор по программе долгосрочных сбережений (ПДС). В рамках акции клиенты получат сертификат на годовой доступ к расширенному пакету сервисов и консультаций по различным направлениям, среди которых комплексная поддержка в медицине, налогах, финансах, бытовых вопросах, образовании детей и здоровом образе жизни.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Мария Бакланова / Коммерсантъ Фото: Мария Бакланова / Коммерсантъ

Для участия необходимо заключить договор долгосрочных сбережений в ПСБ до 31 марта 2027 года и внести первый взнос не менее 100 тыс. руб. Важным условием также является участие в программе лояльности «Кешбэк» и наличие действующего бонусного счета ПСБ. Сертификат будет выдан не позднее последнего числа месяца, следующего за месяцем выполнения всех условий акции.

Действие сертификата можно распространить на одного близкого родственника и решать важные вопросы не только для себя, но и для одного из родителей, супруга или совершеннолетнего ребенка.

Программа долгосрочных сбережений — это современный инструмент, позволяющий формировать накопления при поддержке государства. Участники могут пополнять счет в удобное время, получая при этом софинансирование от государства до 36000 рублей ежегодно в течении 10 лет, а также право на налоговый вычет*.

Акция «Твоя выгода»: https://www.psbank.ru/qpstorage/psb/images/personal/pds/usk_tv_vygoda.pdf. Период проведения акции с 2 июля 2026 г. По 31.03.2027 г. Количество сертификатов ограничено. Подробная информация об организаторе акции, правилах ее проведения, сроках, месте и порядке получения призов по результатам доступна в отделениях ПАО «Банк ПСБ» и на сайте банка psbank.ru. Информация актуальна на дату публикации. ПАО «Банк ПСБ». Универсальная лицензия Банка России №3251 от 01.04.2025. * Налоговый вычет на долгосрочные сбережения предоставляется пpи уплате взносов на сумму не более 400 000 (включая взносы по НПО, ИИС и ДСЖ) за налоговый период (год) (пп. 1 п. 2 ст. 219.2 НК РФ). Сумма НДФЛ, которую можно вернуть, составляет 13% -22% от суммы взносов. Налогоплательщик имеет право на налоговый вычет при соблюдении условий, установленных п. 4 ст.219.2 НК РФ и пп. 4 п. 2 ст.219.2 НК РФ. Реклама.

ПАО «Банк ПСБ»