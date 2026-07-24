В Башкирии замдиректора института уволили в связи с утратой доверия

Заместителя директора филиала Института газа и нефти Уфимского государственного нефтяного университета в Октябрьском уволили в связи с утратой доверия, сообщает пресс-служба прокуратуры Башкирии.

По данным «Ъ-Уфа», уволенный — заместитель директора филиала по административно-хозяйственной части Евгений Кочанов. Проверка надзорного ведомства установила, что с 2023 по 2025 годы он получал от представителей двух компаний, занимающихся уборкой помещений и прилегающей территории учебного заведения, деньги за приемку работ. Средства перечислялись на его банковский счет. За это время господин Кочанов получил и присвоил более 355 тыс. руб.

Прокуратура внесла руководителю учреждения представление, в котором потребовала рассмотреть вопрос о расторжении трудового договора. Кроме того, в отношении бывшего сотрудника расследуется уголовное дело о получении взятки в крупном размере (пп. «б», «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ).

Майя Иванова