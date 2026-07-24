Основатель Zara выкупил бизнес-центр в Париже за $912 млн

Основатель ритейлера Inditex (входят Zara, Pull & Bear, Bershka, Oysho) Амансио Ортега выкупил бизнес-центр Capital 8 в Париже у американской инвестиционной компании Invesco Ltd. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на представителя Inditex.

Сделка обошлась в $912 млн и стала крупнейшей на рынке офисной недвижимости в Европе с 2022 года, отмечает издание. Общая площадь Capital 8 составляет 45 тыс. кв. м. В комплексе премиум-класса располагаются офисы компаний NatWest Group Plc, Mitsubishi Corp. и Tikehau Capital.

Инвесткомпании господина Ортеги Pontegadea Inversiones SL также принадлежит небоскреб Royal Bank Plaza в Торонто, офисно-торговый комплекс The Post в Лондоне и Haughwout в Нью-Йорке. Основатель Inditex владеет самым дорогим портфелем объектов недвижимости в мире, по оценке Forbes. Ему принадлежат более 200 объектов в 13 странах стоимостью около $25 млрд. Состояние Амансио Ортеги оценивается в €124 млрд, он занял десятую строчку в глобальном рейтинге Forbes 2026 года.