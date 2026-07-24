«Крылья Советов» продлили контракт с вратарем Евгением Фроловым

Самарский футбольный клуб «Крылья Советов» объявил о продлении контракта с голкипером Евгением Фроловым. Новое соглашение рассчитано до конца текущего сезона. Об этом сообщает пресс-служба ПФК.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец / Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец / Коммерсантъ

Евгений Фролов защищает ворота «Крыльев Советов» с 2020 года. За это время игрок провел за команду 38 матчей, в 17 из них сохранив ворота в неприкосновенности.

В пятницу «Крылья Советов» объявили о переходе полузащитника Ивана Бобра в клуб «Нижний Новгород». Он провел шесть матчей за основную команду, 26 игр во второй команде и 38 встреч за молодежный состав.

Георгий Портнов