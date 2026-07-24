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обновлено 13:06

В Кочево выплата уходящим на СВО контрактникам выросла с 15 до 100 тыс. рублей

Дума Кочевского округа увеличила единовременную денежную выплату для граждан РФ, иностранных граждан и лиц без гражданства, заключивших контракт для участия в специальной военной операции (СВО). Об этом сообщает телеграм-канал «На местах». 

Фото: Максим Кимерлинг / Коммерсантъ

Фото: Максим Кимерлинг / Коммерсантъ

Размер единовременной выплаты вырастет с 15 тыс. до 100 тыс. руб. Финансирование будет производиться из резервного фонда муниципалитета. 

Решение вступает в силу после его публикации на официальных ресурсах администрации округа.