В Кочево выплата уходящим на СВО контрактникам выросла с 15 до 100 тыс. рублей

Дума Кочевского округа увеличила единовременную денежную выплату для граждан РФ, иностранных граждан и лиц без гражданства, заключивших контракт для участия в специальной военной операции (СВО). Об этом сообщает телеграм-канал «На местах».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг / Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг / Коммерсантъ

Размер единовременной выплаты вырастет с 15 тыс. до 100 тыс. руб. Финансирование будет производиться из резервного фонда муниципалитета.

Решение вступает в силу после его публикации на официальных ресурсах администрации округа.