При ракетном ударе по Кирову погибли шесть человек

При ракетном ударе по предприятию в Кирове погибли шесть человек, еще 32 — получили ранения. Об этом сообщил губернатор Кировской области Александр Соколов в Telegram.

Пострадавшим оказывают медицинскую помощь — некоторых из них госпитализировали. Правительство региона окажет семьям погибших и пострадавшим всемерную поддержку, заверил губернатор.

К настоящему моменту, по словам Александра Соколова, пожар на предприятии потушили. Сейчас специалисты восстанавливают водоснабжение и подачу электричества, а также обследуют соседние жилые дома. По данным местных СМИ, удар произошел в кировском районе Филейка.