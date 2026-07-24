Датабанк запустил полную поддержку АУСН с нулевым тарифом

Датабанк стал уполномоченным партнером ФНС и запустил поддержку автоматизированной упрощенной системы налогообложения (АУСН). Открытие счета и его обслуживание до конца года — 0 руб.

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Что такое АУСН

Это специальный налоговый режим, который автоматизирует бухгалтерскую работу. ФНС самостоятельно рассчитывает налог на основании данных из онлайн-касс и банковских выписок.

Плюсы режима

Никакой отчетности. Декларации и расчеты по страховым взносам автоматизированы.

Декларации и расчеты по страховым взносам автоматизированы. 0% страховых взносов. Предприниматели освобождаются от фиксированных взносов за себя и сотрудников (оплачивается только фиксированный взнос на травматизм).

Предприниматели освобождаются от фиксированных взносов за себя и сотрудников (оплачивается только фиксированный взнос на травматизм). Банк сам считает НДФЛ. Датабанк берет на себя функции налогового агента и сам рассчитывает налог за работников.

Перейти на АУСН могут компании и ИП со штатом до пяти человек и годовым доходом до 60 млн руб. Ставки по налоговому режиму — 8% на «доходы» и 20% на «доходы минус расходы».

Честный ноль до конца года

Датабанк подготовил выгодные стартовые условия расчетно-кассового обслуживания по тарифу «Дата Бизнес» для новых клиентов, а также для тех, кто решил вернуться в банк для работы на АУСН:

Открытие счета — 0 руб.

Обслуживание счета — 0 руб. до конца года

«Вы платите только понятный налог, рассчитанный государством, а банк бесплатно обеспечивает весь технический и операционный процесс»,— отметили в Датабанке.

Как подключиться

Перейти на новый режим и открыть счет можно полностью онлайн. Действующий бизнес на УСН или НПД может подать уведомление в налоговую через Датабанк с 1 числа любого месяца.

Оставить заявку и узнать подробности можно на сайте https://databank.ru/business/raschetno-kassovoe-obsluzhivanie/ или позвонив по номеру 8 800 301-91-91.

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