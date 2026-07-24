Должники вернули в бюджет Ижевска 12,2 млн рублей

12,2 млн руб. задолженностей вернули организации и предприниматели Ижевска с начала года. Речь идет о налоговых (5,9 млн руб.) и иных обязательных платежах (6,3 млн руб.). Деньги ушли в бюджет столицы Удмуртии. Об этом сообщает горадминистрация.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Заседание комиссии по ликвидации задолженности состоялось 23 июля. На нем рассматривались материалы 16 организаций и четырех ИП. Десять компаний погасили долги полностью. Представители двух организаций пояснили причины возникновения задолженности, шесть остались на контроле.

Всего с января по июль в рамках работы комиссии предприятия погасили долги размером 218,6 млн руб. перед бюджетами всех уровней и внебюджетными фондами.

Карина Пырина