Илон Маск: конфликт на Украине не завершится без уступок в пользу России

Американский предприниматель Илон Маск в интервью изданию The Economist заявил, что конфликт на Украине может завершиться только в случае уступок западных стран России. Он подчеркнул, что давно выступает за мирное урегулирование и считает текущую ситуацию прагматической.

«Я уже давно выступаю за мир. Несколько лет назад я писал, что здесь действительно нужно пойти на некоторые уступки России. Это не значит, что я на стороне России, я просто был прагматичен: иначе люди будут гибнуть годами, не добившись ничего. И именно это и произошло»,— рассказал господин Маск. Предприниматель также раскритиковал политиков, которые отказываются от переговоров с Россией и выступают за продолжение боевых действий.

Илон Маск неоднократно высказывался за мирное урегулирование конфликта на Украине. Миллиардер считает, что любое долгосрочное соглашение должно учитывать интересы безопасности России и включать уступки по территориям в ее пользу, так как военная победа Украины в полномасштабной войне на истощение маловероятна.

Накануне на саммите Ассоциации государств Юго-Восточной Азии в филиппинской Маниле прошла встреча главы МИД России Сергея Лаврова и госсекретаря США Марко Рубио. Российская сторона подтвердила готовность к политико-дипломатическому урегулированию на основании договоренностей, которые были достигнуты на саммите на Аляске в 2025 году. Американский госсекретарь заявил, что «анкориджские» предложения провалились, потому что они были неприемлемы для Украины. Теперь, по его словам, «нужны новые идеи и концепции».