«УКС» требует от «Волжского града» устранить за свой счет последствия затопления Крытого футбольного манежа в Самаре

Управление капитального строительства Самарской области в суде потребовало обязать подрядчика строительства Крытого футбольного манежа в Самаре — АО «Волжский град» — отремонтировать объект после затопления в рамках гарантийных обязательств.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец / Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец / Коммерсантъ

Как сказано в определении суда, ведомство требует: устранить протечки кровли по всему периметру крыши, устранить последствия затопления на манеже, привести в рабочее состояние систему автоматизации двух чиллеров и систему автоматизации воздушного отопления, устранить поперечные трещины в конструкции трибуны, напольные поперечные трещины по периметру поля, трещины на трибунах для зрителей, заменить разрушенное кровельное ограждение, устранить разрушения бетонного покрытия и т. д.

Кроме того, «УКС» требует взыскать с компании штраф в размере 7 млн руб. По просьбе истца, арбитражный суд наложил арест на денежные средства компании в размере 12 млн руб.

Крытый футбольный манеж у стадиона «Солидарность Арена» ввели в эксплуатацию в конце 2024 года.

Сабрина Самедова