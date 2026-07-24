Самарская область вошла в топ-10 регионов по числу МТК-поставщиков

По результатам первого полугодия Самарская область вошла в топ-10 регионов по числу малых технологических компаний (МТК), которые являются поставщиками. Общий объем заключенных контрактов с участием самарских МТК-поставщиков превысил 1,55 млрд руб., сообщает минэкономразвития региона.

Спрос со стороны госзаказчиков смещен в пользу высокотехнологичных решений: программные продукты, компьютерное оборудование, машины и оборудование, транспортные средства и ИТ-услуги.

В министерстве отмечают, что 90% всех МТК-поставщиков — представители малого и среднего предпринимательства. Заказчиками выступают крупнейшие банки, компании атомной, авиационной и нефтегазовой отраслей. Они приобретают у МТК готовые программные продукты, оборудование, решения в сфере кибербезопасности и защиты от беспилотников.

Руфия Кутляева