Экс-капитан молодежки РФ по хоккею Александр Хованов получил в Вольске срок

Дело бывшего капитана молодежной сборной РФ по хоккею Александра Хованова рассмотрели в Вольском районном суде Саратовской области. Подробностями поделилась пресс-служба органа власти.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ХК «Ак Барс» Фото: ХК «Ак Барс»

Фигуранта признали виновным в мошенничестве в крупном и особо крупном размерах (ч. 3 и ч. 4 ст. 159 УК РФ). Спортсмену грозило до 10 лет лишения свободы, дали три года условно. Суд признал два эпизода, общая сумма ущерба по которым составила порядка 3 млн руб. Ранее сообщалось о более чем 10 пострадавших, сдавших хоккеисту деньги на спортивную форму для детей.

Александр Хованов в 15 лет, будучи капитаном юношеской сборной РФ, взял бронзу на II Зимних юношеских Олимпийских играх. Затем привез серебро молодежного чемпионата мира. Играл за татарстанские, российские, белорусские, американский и французский клубы.

Дарья Васенина