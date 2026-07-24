В Башкирии ожидаются дождь, гроза и туман

25 июля в Башкирии ожидается переменная облачность, местами пройдет небольшой дождь, гроза, сообщает Башгидрометцентр.

Ветер будет юго-восточный, южный, 2-7 м/с, днем местами порывы достигнут 14 м/с. Температура воздуха ночью составит +15…+20°, днем — +29…+34°.

На отдельных участках дорог ночью и утром появится туман, видимость в котором сократится до 500 м и менее.

В Уфе синоптики обещают переменную облачность, без существенных осадков. Ветер ожидается юго-восточный, южный, 2-7 м/с, днем местами будут порывы до 14 м/с. Ночью столбик термометра опустится до +18…+20°, днем ожидается +32…+34°.

Майя Иванова