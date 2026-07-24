Пентагон включил ННГУ им. Лобачевского в список угроз нацбезопасности США

Пентагон внес 33 российских вуза, научно-исследовательских института и научно-производственные организации в список потенциальных угроз нацбезопасности США, сообщило министерство войны. В их числе оказался Нижегородский государственный университет им. Н. И. Лобачевского.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын / Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын / Коммерсантъ

Также в список внесены крупнейшие российские вузы: МГУ, МГТУ им. Н. Э. Баумана, Высшая школа экономики, МФТИ и другие университеты.

Ректор ННГУ Олег Трофимов назвал рейтинг вузов Пентагона «особо эксклюзивным». «Мы в него, конечно, входим, что еще раз подтверждает высокий уровень нашей науки и образования. Мир вашему дому. Спасибо за высокую оценку»,— написал господин Трофимов в своем Telegram-канале.

Владимир Зубарев