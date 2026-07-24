Центризбирком снова нашел ошибки в документах «Зеленых»

Центризбирком (ЦИК) на заседании повторно известил партию «Зеленые» о недостатках в документах, поданных для регистрации списка партии в Госдуму. Ранее в документах партии были некорректно оформлены бумаги 27 кандидатов, напомнил член ЦИКа Николай Левичев.

Партии дали два дня для исправления ошибок, сообщил Николай Левичев. Как следует из доклада, в основном речь идет о неточностях в написании фамилий и адресов. У одного кандидата также сохранились различные версии трудоустройства.

Регистрация кандидатов на выборы в Госдуму продлится до 5 августа, комиссия заверила списки 11 политических партий, федеральные списки кандидатов от пяти парламентских партий уже зарегистрированы, в них вошли 1522 кандидата.

Анастасия Корня