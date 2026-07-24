Россия вошла в первую пятерку стран по темпам прироста долларовых миллионеров

Россия по итогам 2025 года заняла пятое место в мире по темпам роста числа долларовых миллионеров, показав прирост на 5,2%. Это следует из доклада Global Wealth Report 2026 швейцарского банка UBS. В абсолютном выражении количество состоятельных граждан в стране достигло 447 тыс. человек, что обеспечило России 18-ю строчку в мировом рейтинге по общему числу миллионеров, передает «РИА Новости».

Лидером рейтинга стала Литва, где число миллионеров выросло на 8%. Вслед за ней расположились Турция (+6,4%), Латвия (+5,7%) и Венгрия (+5,3%). Пятую строчку Россия разделила с Ирландией. При этом глобальный рост числа миллионеров в мире составил 1,5%, что эквивалентно появлению почти миллиона новых состоятельных лиц — более 2,6 тыс. человек ежедневно.

Абсолютным лидером по числу миллионеров остаются США, где проживает более 23,6 млн человек из общемировых 57,5 млн (свыше 40%). В Западной Европе насчитывается около 15 млн миллионеров (25% от общемирового числа). В Азиатско-Тихоокеанском регионе в лидерах — Китай с 5,3 млн миллионеров. За ним следует Япония с показателем почти в 3 миллиона человек.