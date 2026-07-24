Россия вошла в первую пятерку стран по темпам прироста долларовых миллионеров
Россия по итогам 2025 года заняла пятое место в мире по темпам роста числа долларовых миллионеров, показав прирост на 5,2%. Это следует из доклада Global Wealth Report 2026 швейцарского банка UBS. В абсолютном выражении количество состоятельных граждан в стране достигло 447 тыс. человек, что обеспечило России 18-ю строчку в мировом рейтинге по общему числу миллионеров, передает «РИА Новости».
Лидером рейтинга стала Литва, где число миллионеров выросло на 8%. Вслед за ней расположились Турция (+6,4%), Латвия (+5,7%) и Венгрия (+5,3%). Пятую строчку Россия разделила с Ирландией. При этом глобальный рост числа миллионеров в мире составил 1,5%, что эквивалентно появлению почти миллиона новых состоятельных лиц — более 2,6 тыс. человек ежедневно.
Абсолютным лидером по числу миллионеров остаются США, где проживает более 23,6 млн человек из общемировых 57,5 млн (свыше 40%). В Западной Европе насчитывается около 15 млн миллионеров (25% от общемирового числа). В Азиатско-Тихоокеанском регионе в лидерах — Китай с 5,3 млн миллионеров. За ним следует Япония с показателем почти в 3 миллиона человек.
Темпы роста числа миллионеров в разных странах мира значительно варьируются. Например, в 2024 году совокупное состояние частных лиц в богатейших странах мира увеличилось на 4,6%, а число миллионеров в мире выросло на 1,2%, или 680 тыс. человек, достигнув почти 60 млн. При этом Россия вместе с Бразилией стала лидером по уровню неравенства в распределении этого богатства, имея коэффициент Джини 0,82.
Исторически оценки числа миллионеров от различных компаний различались. Так, в 2020 году Capgemini SA сообщала о 20,8 млн миллионеров в мире, а Credit Suisse — о 56,1 млн. Различия объяснялись разными методиками подсчёта. Например, в 2020 году Capgemini зафиксировала рост числа миллионеров в России на 1,2% до 218 тыс. человек, в то время как Credit Suisse сообщал о сокращении их числа на 44 тыс. до 269 тыс. человек, что связывалось с девальвацией рубля.