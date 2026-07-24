Россияне выходят на «тихую охоту»

Подмосковье, Карелия и Кольский полуостров — организованные туры за грибами не только набирают популярность, но и расширяют географию. Впрочем, как отмечают собеседники “Ъ FM”, комфорт и удобство — не совсем то, что нужно истинному грибнику.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Архипов / Коммерсантъ Фото: Андрей Архипов / Коммерсантъ

Утренний рассвет до петухов, еще сонный лес, белый туман клубится над озером, и, пока не видать рыбаков, на свою тихую охоту выходят грибники. Тем более сезон лисичек, подосиновиков и белых грибов в самом разгаре, заметил специалист по грибной охоте, автор проекта «Охотник до грибов», ведущий передачи «Царство грибов» Дмитрий Тихомиров:

«В выходные ездил за лисичками под Покров, два ящика оттуда привез. Кое-где пошли подосиновики, кому-то повезло найти целую корзинку молодых еловых белых грибов. В районе Истринского водохранилища для грибной волны необходим контраст температур. И дождей было много, я даже немножко машину свою утопил. Может быть, повторится прошлогодний сезон, когда было столько лисичек на востоке от Москвы, что даже кое-где под ними мха или травы не было видно».

Даже на точные GPS-метки той самой полянки можно не тратиться, и так гарантированно повезет, уверяют собеседники “Ъ FM”. При этом можно совместить приятное с полезным, продолжает основатель глэмпингов «Гуляй-город» и «Аномалия» Дмитрий Гасилов:

«У нас есть прогулки с гидом, по дороге встречаются грибы. Правда, нельзя сказать, что это суперстильно организовано. Как правило, мы просто гостям сообщаем, где есть хорошие места недалеко от нашего глэмпинга. Средняя цена продажи в июле в зависимости от номеров стартует от 9 тыс. в будние дни и доходит до 13-15 тыс. руб. в выходные».

Между тем на «Авито» спрос на организацию грибных туров в июле вырос в полтора раза год к году. Только за первые две недели месяца число таких предложений на площадке увеличилось на треть. Вариантов — россыпь и на любой кошелек: от 6 тыс. руб. за гида в Мурманской области до пятидневного грибного сафари в Карелии с экскурсиями, размещением, трансфером и последующей «очисткой» добычи за 35 тыс. руб. на человека. В прошлом году республика возглавила рейтинг самых богатых грибных регионов. И на охоту туда можно отправиться даже на день: туристов ждет ночной автобус и завтрак уже в лесу, говорит организатор такого тура Артем:

«Рядом есть гостиница и коттеджи по цене от 2 тыс. руб. до 200 тыс. руб. за ночь. Французские повара приготовят вам блюда на берегу Ладожского озера. Мы туда как-то привезли 200 человек. Я ходил три часа по лесу и не встретил никого.

Лес разный, нужно будет самим ориентироваться, где больше грибов. Оттуда выходят с тремя корзинками».

А вот организованных VIP-туров для грибников единицы. Пока это хобби все же ближе туристу массовому, который приезжает на машине, не боится дискомфорта, комаров и непроходимых чащ, а также ценит в охоте азарт, отмечают собеседники “Ъ FM”.

Но и до премиальной аудитории можно донести этот продукт, рассуждает сооснователь проекта Best Russia Владимир Пожидаев. Тем более, по его словам, такое хобби — серьезная строчка в резюме, так как рекрутеры называют любителей ходить в лес надежными стратегами и аналитиками, которые никогда не потеряются:

«Был в Арктике, Мурманской области. Там я впервые в своей жизни видел море грибов, причем в тундре идеальные, отборные подберезовики размером минимум с кулак взрослого мужчины. И когда я об этом заговорил, мне предложили организовать такой грибной тур. Можно с вертолетом, шеф-поваром, который по запросу клиента приготовит карпаччо из белых грибов с картошкой».

Но VIP-тур — это не столько про комфорт, сколько про правильную компанию, уверен автор проекта «Охотник до грибов», ведущий передачи «Царство грибов» Дмитрий Тихомиров:

«Я сам периодически провожу туры под Покровом, ко мне даже на вертолете прилетали. Беру в районе 10 тыс. руб. с человека. Кстати, дальние туры не советую. Кое-кто оплачивает их заранее, причем достаточно дорого же это. А грибную волну предсказать невозможно, поэтому я считаю, что это нечестное мероприятие.

Для грибников абсолютно неважны какие-то VIP-условия, для них важен в лесу хороший опытный человек».

Который в том числе поможет неопытному охотнику не только отличить съедобный гриб от несъедобного, но и объяснит разницу между туром и грибным ретритом.

Екатерина Вихарева