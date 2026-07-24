В Иркутске задержаны организаторы подпольных интим-салонов

В Иркутске 11 мужчинам в возрасте от 22 до 45 лет предъявлены обвинения по статьям об организации и вовлечении в занятие проституцией. По информации пресс-службы СУ Следственного комитета РФ по Иркутской области, задержанным избрали меры пресечения в виде заключения под стражу и домашнего ареста.

По версии следствия, в период с марта 2019 года по июль текущего года члены группы на территории Иркутска и Иркутского района организовали подпольные интим-салоны. На работу нанимали в том числе несовершеннолетних девушек. По местам жительства участников ОПГ сотрудники полиции провели обыски, изъяв переделанный сигнальный пистолет, девять дорогостоящих автомобилей, мобильные телефоны.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области, задержанная группировка начала действовать вскоре после ликвидации в 2019 году другого организованного преступного сообщества. Речь идет https://www.kommersant.ru/doc/7345529 о банде криминального авторитета Алексея Ленивцева (Кос). Эту деятельность продолжил другой иркутянин, сформировавший новую преступную группу.

Влад Никифоров, Иркутск