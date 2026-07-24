РБК: компания O1 Properties лишилась двух бизнес-центров в Москве

Инвесткомпания O1 Properties, один из крупнейших владельцев московских офисов класса А, лишилась двух объектов – делового квартала «Лефорт» (62 тыс. кв. м) и бизнес-центра «Кругозор» (56,7 тыс. кв. м). Комплексы перешли структурам группы «Регион». Об этом сообщает РБК со ссылкой на трех источников на рынке офисной недвижимости, работавших с этими объектами.

Компании рассматривали сценарий, при котором O1 Properties продолжила бы управлять объектами, но здания перешли бы в собственность структуры «Региона», утверждает собеседник издания. При этом финальные условия и сумма сделки не раскрываются.

С января 2024 года у O1 Properties продолжаются финансовые сложности. Тогда налоговые органы подали заявление о банкротстве структуры компании ООО «Квартал 674–675», на балансе которой находился бизнес-центр «Белая площадь» рядом с метро «Белорусская» в Москве. Актив продали на торгах в августе 2025 года за 46,5 млрд руб. при начальной стоимости в почти 62 млрд. руб. Он перешел связанной со Сбербанком компании МБП.

Процедуру банкротства проходили и другие структуры O1 Properties. Так, «Сбербанку» перешли 11 корпусов бизнес-центра «Большевик» на Ленинградском проспекте (36 тыс. кв. м) за 10,5 млрд руб. Кредитная организация через суд также пыталась взыскать доли в компаниях, которым принадлежат бизнес-центры «Фабрика Станиславского», «Легенда Цветного» и Ducat Place III в Москве. Кроме того, в начале 2026 года «Ъ» писал о намерениях «Сбербанка» войти в капитал O1 Properties.