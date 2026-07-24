Лавров: надо понять, кто провалился с идеями по урегулированию на Украине
Глава МИД России Сергей Лавров прокомментировал заявление госсекретаря США Марко Рубио о провале предложений по урегулированию конфликта на Украине, которых стороны достигли на саммите в Анкоридже. По словам министра, нужно четко определить, кто именно в этом виноват.
Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ
Господин Лавров напомнил, что российский президент Владимир Путин согласился с предложениями США, которые выдвинул американский лидер Дональд Трамп. «Если есть предложение, есть согласие, то, наверное, согласованные результаты в Анкоридже были? Были», — подчеркнул глава внешнеполитического ведомства. Он уточнил, что президент США не раз говорил, что это предложение частично компромиссное. Министр отметил, что президент Украины Владимир Зеленский взял на себя обязательства выполнить предложенные меры, однако этого не произошло.
Встреча президентов России и США на Аляске прошла в августе 2025 года. В Москве после саммита неоднократно говорили, что согласны на выдвинутые американцами во время встречи предложения по урегулированию украинского конфликта. Представители Вашингтона, в свою очередь, настаивали на том, что никаких прямых договоренностей между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом в Анкоридже достигнуто не было.
Переговоры между президентами России и США, Владимиром Путиным и Дональдом Трампом, на Аляске 15 августа 2025 года стали одной из попыток урегулирования украинского конфликта, однако конкретных договоренностей по итогам саммита не было объявлено. В российской версии итогов встречи отмечалась обоюдная заинтересованность в поиске мирных развязок и готовность Москвы придерживаться выработанной на Аляске линии, координируя усилия по устранению первопричин конфликта. Однако в Госдепартаменте США заявили лишь о призыве Трампа прекратить боевые действия и необходимости значимых шагов со стороны Москвы для долгосрочного урегулирования военного конфликта.
Спустя две недели после саммита на Аляске процесс мирного урегулирования застопорился, европейские лидеры стали выражать сомнения в возможности прямых переговоров между Путиным и Зеленским. Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт отметила, что усилий только президента США недостаточно, если обе стороны конфликта не готовы его завершить. Эти события указывали на отсутствие согласованного "пазла" урегулирования среди европейцев и неопределенность в отношении условий, предлагаемых РФ и США.