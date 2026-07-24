Лавров: надо понять, кто провалился с идеями по урегулированию на Украине

Глава МИД России Сергей Лавров прокомментировал заявление госсекретаря США Марко Рубио о провале предложений по урегулированию конфликта на Украине, которых стороны достигли на саммите в Анкоридже. По словам министра, нужно четко определить, кто именно в этом виноват.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ

Господин Лавров напомнил, что российский президент Владимир Путин согласился с предложениями США, которые выдвинул американский лидер Дональд Трамп. «Если есть предложение, есть согласие, то, наверное, согласованные результаты в Анкоридже были? Были», — подчеркнул глава внешнеполитического ведомства. Он уточнил, что президент США не раз говорил, что это предложение частично компромиссное. Министр отметил, что президент Украины Владимир Зеленский взял на себя обязательства выполнить предложенные меры, однако этого не произошло.

Встреча президентов России и США на Аляске прошла в августе 2025 года. В Москве после саммита неоднократно говорили, что согласны на выдвинутые американцами во время встречи предложения по урегулированию украинского конфликта. Представители Вашингтона, в свою очередь, настаивали на том, что никаких прямых договоренностей между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом в Анкоридже достигнуто не было.