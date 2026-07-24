Зарубежные СМИ: Чем США объяснили введение новых тарифов?

Дональд Трамп вновь развязывает торговую войну, пишет The Wall Street Journal. 24 июля вступают в силу новые пошлины США в отношении 60 государств. Их размер — от 10% до 12,5%. Для импорта товаров из России будет действовать максимальная ставка. В аппарате торгового представителя объяснили это решение борьбой с использованием принудительного труда в цепочках поставок. Новые меры заменяют временный универсальный тариф в 10%, который действовал после того, как Верховный суд США признал прежние масштабные пошлины незаконными. Подробности — в обзоре иностранной прессы на “Ъ FM”.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Darryl Dyck / The Canadian Press / AP Фото: Darryl Dyck / The Canadian Press / AP

Новые пошлины вводятся под предлогом борьбы с принудительным трудом. Как объясняет Reuters, они затронут практически весь американский импорт. Страны разделили на две группы. Те, что, по мнению Вашингтона, добились определенного прогресса в борьбе с принудительным трудом (17 государств, в числе которых Индия, Канада, Великобритания и Мексика) получили тариф 10%. Остальные, включая Китай, Вьетнам, Россию и большинство крупных торговых партнеров, — 12,5%. Из-под действия пошлин вывели нефть, газ, удобрения и часть продовольствия.

Как напоминает Associated Press, новые тарифы появились после сокрушительного поражения Трампа в Верховном суде. В феврале высшая инстанция отменила его масштабные пошлины, признав их незаконными. Но тогда американский президент пообещал ввести новые ограничения.

The Wall Street Journal уточняет, что если раньше администрация могла ссылаться на Закон о международных чрезвычайных экономических полномочиях, то после того, как суд признал такой подход незаконным, Белый дом начал использовать целый набор других, гораздо менее известных норм. Например, в этот раз — Закон о торговле 1974 года. Один из разделов позволяет президенту или торговому представителю расследовать случаи, когда иностранное государство использует несправедливые или дискриминационные торговые практики, которые вредят американскому бизнесу.

По оценке Financial Times, речь идет не о временной мере, а о создании «тарифной стены», которая может сохраниться надолго независимо от дальнейших судебных разбирательств.

Впрочем, в Евросоюзе, Бразилии, Австралии уже сочли эти аргументы необоснованными и заявили, что Трамп использует тему прав человека как юридическое прикрытие для сохранения протекционистской политики.

Как передает CNN, представитель администрации Трампа отметил, что все должны усвоить один посыл: президент всегда будет использовать любые инструменты для продолжения курса своей торговой политики.