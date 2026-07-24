Чистая прибыль Т-Банка по РСБУ за первое полугодие выросла в семь раз
Чистая прибыль Т-Банка по РСБУ в первом полугодии 2026 года достигла 88,2 млрд руб. Этот показатель оказался почти в семь раз выше аналогичного периода прошлого года, когда кредитная организация заработала 12,8 млрд рублей. Данные приводятся в отчетности головной структуры МКПАО «Т-Технологии».
Июнь стал для банка рекордным месяцем: прибыль за первый месяц лета составила 14,6 млрд руб. Для сравнения, в июне 2025 года этот показатель равнялся 3,9 млрд руб. Динамику подкрепляет рост ключевых направлений бизнеса, который продолжает ускоряться на фоне расширения продуктовой линейки.
Совокупный кредитный портфель до вычета резервов на 30 июня достиг 3,449 трлн руб., показав прирост на 4,3% только за месяц. Розничное направление увеличилось на 1,6% (до 2,604 трлн руб.), тогда как корпоративный сегмент продемонстрировал взрывную динамику в 13%, достигнув отметки в 845 млрд руб., что указывает на активное наращивание бизнеса с юридическими лицами.
В первом полугодии 2025 года чистая прибыль Т-Банка по РСБУ составляла 12,8 млрд руб., что было в 2,23 раза ниже, чем годом ранее, когда она достигала 28,87 млрд руб. В первом квартале 2025 года чистая прибыль по РСБУ составила 8,74 млрд руб., что почти в три раза меньше, чем 25,61 млрд руб. за тот же период в 2024 году, хотя в отдельных отчётах за первый квартал 2025 года прибыль указывалась на уровне 15 млрд руб. без учёта разовых резервов и списаний. Активные действия по наращиванию бизнеса, включая присоединение Росбанка 1 января 2025 года и консолидацию его активов, которые оценивались в 2,11 трлн руб. на июль 2024 года, по всей видимости, способствовали значительному росту. Объединение с Росбанком должно было высвободить 50 млрд руб. капитала для инвестиций в наиболее эффективные сегменты бизнеса.
На конец 2025 года чистая прибыль Т-Банка по РСБУ достигала 112,1 млрд руб., увеличившись на 83% по сравнению с 2024 годом (61 млрд руб.), о чём сообщалось в отчете материнской компании «Т-Технологии». Тогда же отмечалось, что на конец декабря 2025 года общий капитал банка составил 619 млрд руб., увеличившись за год на 99,5%, а кредитный портфель увеличился на 22% до 3,16 трлн руб. «Т-Технологии» прогнозировали рост чистой прибыли минимум на 40% на 2025 год при сохранении рентабельности капитала выше 30%.
Уверенный рост Т-Банк демонстрировал уже в 2024 году, когда его чистая прибыль по РСБУ выросла на 31% до 61 млрд руб. на конец года, а число клиентов экосистемы достигло почти 48 млн человек. По итогам девяти месяцев 2024 года, включая Росбанк, чистая прибыль Т-Банка по РСБУ составила 43 млрд руб., увеличившись на 27%. Прибыль банковского бизнеса «Т-Технологий» за январь-апрель 2026 года составила 57,7 млрд руб., а кредитный портфель вырос на 24% год к году, до более 3,3 трлн руб.
Банк является основным активом холдинга «Т-Технологии» (ранее «ТКС Холдинг»), который после смены юрисдикции на российскую в 2024 году, сосредоточился на выплате дивидендов и программах мотивации сотрудников. «Т-Технологии» планирует в 2026 году инвестировать в технологическое развитие, увеличивать клиентскую базу и масштабироваться на международных рынках. Несмотря на заявления руководства о том, что отчётность по РСБУ не является надёжным индикатором консолидированной прибыльности, она даёт представление о динамике развития банка.