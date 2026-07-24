Чистая прибыль Т-Банка по РСБУ за первое полугодие выросла в семь раз

Составлено ИИ-Ассистентъ

В первом полугодии 2025 года чистая прибыль Т-Банка по РСБУ составляла 12,8 млрд руб., что было в 2,23 раза ниже, чем годом ранее, когда она достигала 28,87 млрд руб. В первом квартале 2025 года чистая прибыль по РСБУ составила 8,74 млрд руб., что почти в три раза меньше, чем 25,61 млрд руб. за тот же период в 2024 году, хотя в отдельных отчётах за первый квартал 2025 года прибыль указывалась на уровне 15 млрд руб. без учёта разовых резервов и списаний. Активные действия по наращиванию бизнеса, включая присоединение Росбанка 1 января 2025 года и консолидацию его активов, которые оценивались в 2,11 трлн руб. на июль 2024 года, по всей видимости, способствовали значительному росту. Объединение с Росбанком должно было высвободить 50 млрд руб. капитала для инвестиций в наиболее эффективные сегменты бизнеса.

На конец 2025 года чистая прибыль Т-Банка по РСБУ достигала 112,1 млрд руб., увеличившись на 83% по сравнению с 2024 годом (61 млрд руб.), о чём сообщалось в отчете материнской компании «Т-Технологии». Тогда же отмечалось, что на конец декабря 2025 года общий капитал банка составил 619 млрд руб., увеличившись за год на 99,5%, а кредитный портфель увеличился на 22% до 3,16 трлн руб. «Т-Технологии» прогнозировали рост чистой прибыли минимум на 40% на 2025 год при сохранении рентабельности капитала выше 30%.

Уверенный рост Т-Банк демонстрировал уже в 2024 году, когда его чистая прибыль по РСБУ выросла на 31% до 61 млрд руб. на конец года, а число клиентов экосистемы достигло почти 48 млн человек. По итогам девяти месяцев 2024 года, включая Росбанк, чистая прибыль Т-Банка по РСБУ составила 43 млрд руб., увеличившись на 27%. Прибыль банковского бизнеса «Т-Технологий» за январь-апрель 2026 года составила 57,7 млрд руб., а кредитный портфель вырос на 24% год к году, до более 3,3 трлн руб.

Банк является основным активом холдинга «Т-Технологии» (ранее «ТКС Холдинг»), который после смены юрисдикции на российскую в 2024 году, сосредоточился на выплате дивидендов и программах мотивации сотрудников. «Т-Технологии» планирует в 2026 году инвестировать в технологическое развитие, увеличивать клиентскую базу и масштабироваться на международных рынках. Несмотря на заявления руководства о том, что отчётность по РСБУ не является надёжным индикатором консолидированной прибыльности, она даёт представление о динамике развития банка.