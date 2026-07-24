В Удмуртии средний лимит по кредитным картам снизился до 104,4 тысячи рублей

Средний размер лимита по новой кредитной карте в Удмуртии в июне составил 104,4 тыс. руб., сократившись на 2,6% по сравнению с маем, сообщает Национальное бюро кредитных историй (НБКИ). По динамике среднего размера лимитов республика занимает 10-е место среди регионов лидеров в сегменте кредитных карт.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

«В последнее время средний размер лимитов по новым выданным кредитным картам стабилизировался на уровне 105—115 тыс. руб. на фоне некоторого снижения их выдачи. Во многом это обусловлено тем, что аппетит к риску со стороны банков находится на довольно низком уровне в связи с жесткой денежно-кредитной политикой»,— прокомментировал директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков. Из-за этого банки, говорит он, делают акцент на качестве кредитного портфеля. Это приводит к ограничению выдач как новых кредиток, так и лимитов на них.

В целом по России средний лимит по новым выданным картам в июне составил 107,4 тыс. руб., сократившись за месяц на 5,3%. Относительно июня 2025 года спад — 7,2%.

Наибольшие лимиты традиционно предлагают в Москве (137,8 тыс. руб.), Московской области (127,3 тыс. руб.), Санкт-Петербурге (124,9 тыс. руб.), Крыму (115,4 тыс. руб.) и Тюменской области (114,2 тыс. руб.).

Существенное снижение среднего размера лимитов зафиксировано в Москве (–8,2%), Татарстане (–8,0%), Самарской (–8,0%), Ленинградской (–7,5%) и Свердловской (–7,3%) областях.

Напомним, выдача новых кредитных карт в Удмуртии сократилась на 3,7% с мая по июнь — до 12,9 тыс. ед.

Карина Пырина