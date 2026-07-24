СКР возбудил дело о применении Киевом запрещенного оружия

Следственный комитет России продолжает расследование масштабного уголовного дела о применении Киевом запрещенных средств и методов ведения войны. Об этом сообщил председатель СКР Александр Бастрыкин в интервью агентству ТАСС. Он не раскрыл детали дела и число фигурантов.

Господин Бастрыкин напомнил, что ведомство завершило расследование уголовного дела в отношении представителей политического и военного руководства Украины по обвинению в геноциде. Это производство находится на рассмотрении Верховного суда Донецкой Народной Республики. По делу проходят 41 человек, которым обвинения были предъявлены заочно.

По версии следствия, преступные действия обвиняемых привели к гибели и ранениям нескольких тысяч мирных жителей, вынужденному переселению большого числа людей, а также повреждению свыше 153 тыс. объектов гражданской инфраструктуры. Это нанесло серьезный ущерб экономике Донбасса.