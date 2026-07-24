СКР возбудил дело о применении Киевом запрещенного оружия
Следственный комитет России продолжает расследование масштабного уголовного дела о применении Киевом запрещенных средств и методов ведения войны. Об этом сообщил председатель СКР Александр Бастрыкин в интервью агентству ТАСС. Он не раскрыл детали дела и число фигурантов.
Господин Бастрыкин напомнил, что ведомство завершило расследование уголовного дела в отношении представителей политического и военного руководства Украины по обвинению в геноциде. Это производство находится на рассмотрении Верховного суда Донецкой Народной Республики. По делу проходят 41 человек, которым обвинения были предъявлены заочно.
По версии следствия, преступные действия обвиняемых привели к гибели и ранениям нескольких тысяч мирных жителей, вынужденному переселению большого числа людей, а также повреждению свыше 153 тыс. объектов гражданской инфраструктуры. Это нанесло серьезный ущерб экономике Донбасса.
Следственный комитет России (СКР) неоднократно возбуждал уголовные дела, связанные с событиями на Украине, в том числе по статье 356 УК РФ (применение запрещенных средств и методов ведения войны) и статье 357 УК РФ (геноцид). В марте 2022 года СКР сообщал о более чем 500 уголовных делах, большинство из которых были объединены в одно производство. В апреле того же года число возбужденных дел, связанных с событиями на Украине, выросло до 590, при этом объем обвинения некоторым фигурантам был расширен. Эти дела касались как применения запрещенных методов ведения войны, так и предполагаемого геноцида русскоязычного населения, а также убийств.
В рамках этих расследований СКР устанавливает факты насилия Вооруженных сил Украины над российскими военнопленными, а также ранений мирных жителей, в том числе с применением беспилотных летательных аппаратов. В одном из случаев, в октябре 2021 года, было возбуждено дело по факту ранения троих мирных жителей в поселке Гольмовский самопровозглашенной ДНР. В феврале 2022 года СКР также расследовал гибель мирных жителей в Луганской Народной Республике. В феврале 2025 года СКР заявлял, что в отношении причастных к пыткам военнопленных также возбуждаются дела по ч. 1 ст. 356 УК РФ. Международный уголовный суд также ведет работу по расследованию предполагаемых военных преступлений на Украине, а также преступлений против человечности.