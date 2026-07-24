Путин поздравил президента Узбекистана Мирзиёева с 69-летием

Президент России Владимир Путин направил узбекистанскому коллеге Шавкату Мирзиёеву поздравления с днем рождения. Текст опубликовала пресс-служба Кремля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ

«Трудно переоценить Ваш многолетний личный вклад в упрочение российско-узбекистанского всеобъемлющего стратегического партнёрства и союзничества», — отметил российский президент. Он выразил надежду на продолжение конструктивного диалога.

Владимир Путин заявил, что президентство господина Мирзиёева ознаменовано успешным развитием Узбекистана и ростом его международного авторитета. «Искренне дорожу нашими добрыми, товарищескими отношениями», — отметил президент России.

Сегодня Шавкату Мирзиёеву исполняется 69 лет. Он занимает пост президента Узбекистана с декабря 2016 года. Ранее — с 1991 года вплоть до своей смерти — страну возглавлял Ислам Каримов.