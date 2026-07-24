В Оренбуржье ограничивают выезды служебного транспорта для экономии топлива

В Оренбургской области приняли меры по оптимизации использования служебного транспорта в целях экономии топлива. Об этом сообщает правительство региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ

Как уточняют в правительстве, «в ведомстве сокращают количество выездов служебного транспорта, в первую очередь — на дальние расстояния». Связано это со «сложной ситуацией на топливном рынке в стране и регионе».

Правительство Оренбуржья считает, что такая мера позволит снизить расход топлива в учреждении на 10–20% от текущего уровня потребления.

Руфия Кутляева