Пострадавшим от паводка жителям Октябрьского округа выплатят матпомощь и компенсации

Завершается предварительная оценка поврежденного в ходе паводка имущества в Октябрьском округе. С 27 июля пострадавшим начнут выплачивать единовременную материальную помощь на первоочередные нужды в размере 15 тыс. руб. Об этом на своих страницах в соцсетях сообщил губернатор Пермского края Дмитрий Махонин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: соцсеть Георгия Поезжаева Фото: соцсеть Георгия Поезжаева

По словам главы региона, после выплаты на первоочередные нужды окажут материальную помощь в связи с утратой движимого имущества (мебель, бытовая техника, дрова). Выплата будет осуществляться в размере понесенного ущерба — до 200 тыс. руб. «Кроме того, поручил главам пострадавших муниципалитетов индивидуально подойти к вопросу компенсации за утраченный урожай,— написал Дмитрий Махонин.— Размер выплаты составит до 25 тыс. руб. на домовладение».

В Октябрьский округ направлены специалисты краевого минстроя, которые проведут комплексную оценку поврежденных домов. «Будем подходить индивидуально: восстановим или предоставим альтернативное жилье»,— отметил глава Прикамья.— В среду буду работать в Октябрьском округе. Лично проверю, как ведутся восстановительные работы и как организован процесс получения выплат жителями. Важно, чтобы каждый, кому положена помощь, получил ее своевременно и в полном объеме».

По данным телеграм-канала «Опасные природные явления Пермского края», 18 июля в Октябрьском выпало 87 мм осадков, что и привело к наводнению. Это был самый сильный дождь в Пермском крае за последние 11 лет. Подтопленными оказались 53 жилых дома и 53 приусадебных участка. С 18 июля на территории округа действует режим чрезвычайной ситуации.