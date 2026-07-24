Бастрыкин потребовал доклад по делу о разрушении квартиры ветерана в Удмуртии

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования уголовного дела о разрушении новой квартиры ветерана боевых действий и его 70-летней матери-инвалида. Об этом сообщает информационный центр СКР.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

Новое жилье в поселке Яр они получили в 2024 году. До этого семья проживала в многоквартирном доме, который признали аварийным в 2013 году. Новостройка расположена на значительном расстоянии от центра поселения, где находятся соцучреждения.

Спустя некоторое время в новой квартире выявили различные дефекты: в стенах образовались сквозные трещины, канализационная система затоплена грунтовыми водами, отсутствует утепление коммуникаций и перекрытий, деревянные конструкции прогнили, появилась плесень.

Косметический ремонт проведен некачественно, прилегающая территория не благоустроена. Кроме того, здание возведено на участке, где ранее располагалась свалка, рекультивация земель не проводилась.

СУ СКР по Удмуртии возбудило уголовное дело. Поручение главы СКР находится на контроле в центральном аппарате ведомства.

Карина Пырина