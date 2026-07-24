В первом квартале резиденты ОЭЗ «Тольятти» вложили более 4,5 млрд рублей в свои проекты

Резиденты особой экономической зоны «Тольятти» в первом квартале этого года инвестировали более 4,5 млрд руб. в развитие своих проектов, что почти в два раза больше результата аналогичного периода прошлого года (2,7 млрд руб.). Об этом сообщает министерство экономического развития и инвестиций Самарской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец / Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец / Коммерсантъ

Общий объем вложений инвесторов в свои проекты за годы функционирования площадки достиг 68,3 млрд руб.

Значительно увеличились показатели занятости: за первый квартал текущего года создано 969 новых рабочих мест. В первые три месяца 2025 года резиденты создали 685 рабочих мест. Объем налоговых, таможенных и иных платежей в консолидированный бюджет РФ за первый квартал 2026 года составил 2,2 млрд руб.

Руфия Кутляева