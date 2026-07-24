На жительницу Краснодара составили протокол за публикацию видео пожара на складе Wildberries

В административную комиссию передан протокол в отношении 19-летней жительницы Краснодара, которая разместила в интернете видеозапись горящих после атаки БПЛА складских помещений и находящихся рядом объектов, сообщает канал «Полиция Кубани» в мессенджере Max. Речь идет о пожаре на складе компании Wildberries, который произошел в ночь на 22 июля.

Жительницу Краснодара привлекают за нарушение требований указа губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева. Постановлением губернатора съемка и публикация видеоматериалов последствий налета беспилотников запрещены. За нарушение для граждан может быть назначен штраф в сумме от 1 тыс. до 3 тыс. руб.

Публикацию видеозаписи пожара на складе Wildberries в интернете обнаружили сотрудники Центра по борьбе с экстремизмом ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Анна Перова, Краснодар