Самарская область лидирует по использованию беспилотников в посевной кампании

Самарская область оказалась в пятерке лидеров по использованию беспилотных авиасистем в АПК, сообщили в Россельхозбанке.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Мальгавко / Коммерсантъ Фото: Алексей Мальгавко / Коммерсантъ

«По данным центра отраслевой экспертизы Россельхозбанка, площадь обработанных агродронами полей в России в 2026 году вырастет на треть и превысит 1 млн га»,— говорится в сообщении.

В 2025 году площадь обработанных дронами полей составила 781 тыс. га. Помимо Самарской области лидерами являются Приморский край, Республика Татарстан, Алтайский край и Липецкая область.

«По нашим прогнозам, прирост валового сбора зерновых и масличных культур в России за счет применения агродронов может вырасти с 300 тыс. тонн в этом году до 2 млн тонн к 2030 году. Мы видим, что аграрии используют беспилотные автономные системы по разным направлениям и для разных целей. Например, наземные системы позволяют повысить производительность уборки урожая до 20%, а воздушные, которые созданы для мониторинга полей, снизить затраты до 40%, в сравнении с полевым методом»,— говорит руководитель центра отраслевой экспертизы Россельхозбанка Олег Князьков.

Сабрина Самедова