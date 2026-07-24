Дорогая моя Москва

Московскую ипотеку признали самой недоступной в Европе. Для оплаты ежемесячного платежа жителям столицы нужно иметь 4,5 средних совокупных семейных дохода, подсчитали аналитики сервиса Numbeo. На втором месте антирейтинга — Нижний Новгород, на третьем — Санкт-Петербург. В Берлине ипотека доступнее более чем в 10 раз.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Великжанин / Коммерсантъ Фото: Антон Великжанин / Коммерсантъ

Ставки по ипотеке на первичном рынке в России сейчас составляют от 17% до 22% годовых. По подсчетам аналитиков рынка, суммарная переплата на таких условиях может в пять раз превышать стоимость жилья при максимальном сроке кредита в 30 лет. В еврозоне ипотечная ставка составляет 3,5-4,5%, а квадратный метр в некоторых столицах стоит в 2-2,5 раза меньше, чем в Москве, заметил сооснователь и управляющий партнер компании Tranio Михаил Буланов:

«Наиболее доступным является Рим, там цена метра — порядка €4 тыс. за "квадрат". Однокомнатная квартира примерно в 45 кв. м стоит в пересчете на рубли где-то 15-20 млн. Полноценная квартира для семьи в 90 кв. м — 35-36 млн руб. В сравнимом сегменте в Москве такой лот обойдется порядка 55 млн руб.

Мадрид уже заметно дороже, €6 тыс. за "квадрат". Если мы говорим про Париж, то это наиболее дорогой город континентальной Европы, там цена порядка €10 тыс. за квадратный метр. Расценки на жилье в центральных районах этих городов еще выше».

Ипотечные программы в Европе доступны только резидентам. Без ВНЖ и подтвержденного дохода в конкретной стране россиянам рассчитывать на привлекательные ставки не стоит. При этом интерес к зарубежной недвижимости растет. В первой половине 2026 года продажи увеличились на 3% год к году, подсчитали аналитики Prian. В ОАЭ спрос упал, а на Мальдивах — вырос.

В июне недвижимость раскупали и в Москве. Из-за анонсирования изменения условий по семейной ипотеке продажи в новостройках выросли почти на 80%. Интерес сохраняется и ко вторичке, рассказал директор по продажам компании «Метриум» Константин Шибецкий:

«Если мы говорим про первичный рынок, то самая компактная квартира в Москве в 17 кв. м стоит порядка 15 млн руб. В пересчете на валюту — порядка $188 тыс. На эти деньги в Европе можно многое себе позволить.

Трех- четырехкомнатная квартира в старых границах Москвы обойдется не менее чем в 35 млн руб. Вторичное жилье по сравнению с новостройками отстает по стоимости квадратных метров, что приводит к стабильному спросу на него и его росту на протяжении последних трех-четырех месяцев. На 10% вторичный рынок вырос в этом году».

В прошлом году рост цен на новостройки в столице поставил рекорд за пять лет. По данным аналитиков «Метриум», квадратный метр за год подорожал почти на 30%. Поэтому москвичи начали активнее рассматривать загородные форматы, рассказала ведущий эксперт агентства недвижимости «Этажи» Анна Зайцева:

«На расстоянии 100 км от МКАД можно купить хороший каркасник по цене от 6 до 12 млн руб. Если говорить про каменные дома, то ценник стартует от 12 млн руб. Единственное, в случае загородной недвижимости ставка по ипотеке, как правило, на пункт-два выше, чем по квартирам. Есть тренд — дом по цене квартиры. Ели мы берем бюджет в 15 млн руб., то в него хорошо входит семейная ипотека плюс первоначальный взнос, даже минимальный. Но 15 млн руб. — это обыкновенная евродвушка в комфорт-классе внутри МКАД.

Если еще года два подождать, то за эти же деньги можно купить участок, построить каркасный дом, у которого будет гораздо больше комнат, кухня, гостиная и терраса».

Собеседники “Ъ FM” прогнозируют замедление рынка после 1 октября, когда условия семейной ипотеки могут еще больше ужесточиться.

Юлия Савина