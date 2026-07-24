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Пермский «Амкар» покинет еще один вратарь

Футбольный клуб «Амкар Пермь» покидает голкипер Владислав Зернаев. Он продолжит карьеру в белгородском «Салюте», сообщает пресс-служба пермского ФК. Игрок присоединился к «красно-черным» в январе 2026 года, и за это время провел семь матчей, в двух из которых сохранил ворота в неприкосновенности. 

Фото: ФК «Амкар»

Фото: ФК «Амкар»

Ранее состав футбольного клуба «Амкар Пермь» покинули вратарь Тимур Зайнуллин, полузащитник Арсений Чернышев и нападающий Дмитрий Шерстобитов, а также защитники Михаил Сухорученко и Исламжан Насыров.

Стоит отметить, что в июне на пост главного тренера был назначен Игорь Беляев вместо Ярослава Мочалова. Господин Мочалов остался в клубе в качестве старшего тренера.