X5 Group: склад компании в Уткиной Заводи работает в штатном режиме
Сообщения о пожаре на складе компании X5 Group в промзоне Уткина Заводь в Санкт-Петербурге после атаки БПЛА не соответствуют действительности. Об этом заявили в пресс-службе компании, передает ТАСС.
«Объект не пострадал и продолжит работать в штатном режиме», — заявили представители X5 Group (владеет сетями «Пятерочка», «Чижик» и «Перекресток»).
В ночь на 24 июля беспилотники ВСУ атаковали Ленобласть и Санкт-Петербург. БПЛА ударили по складам Wildberries в деревне Новосаратовка во Всеволожском районе, а также в Уткиной Заводи и Шушарах в Петербурге. Telegram-канал Baza писал, что, кроме объектов WB, получили повреждения склады X5 Group.
Атаки беспилотников на объекты в Санкт-Петербурге и Ленинградской области происходили неоднократно. Например, в ночь на 21 января 2024 года два БПЛА атаковали порт Усть-Луга, где загорелся химический терминал «Новатэк». Также 14 сентября 2025 года в результате падения обломков БПЛА произошел пожар на нефтеперерабатывающем заводе КИНЕФ в городе Кириши. В Санкт-Петербурге вводилась воздушная тревога из-за угрозы атак БПЛА, бывали перебои с мобильным интернетом, а работа аэропорта Пулково приостанавливалась. В июле 2025 года жители юга Петербурга жаловались на сбои мобильного интернета из-за атаки беспилотников.