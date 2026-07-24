X5 Group: склад компании в Уткиной Заводи работает в штатном режиме

Сообщения о пожаре на складе компании X5 Group в промзоне Уткина Заводь в Санкт-Петербурге после атаки БПЛА не соответствуют действительности. Об этом заявили в пресс-службе компании, передает ТАСС.

«Объект не пострадал и продолжит работать в штатном режиме», — заявили представители X5 Group (владеет сетями «Пятерочка», «Чижик» и «Перекресток»).

В ночь на 24 июля беспилотники ВСУ атаковали Ленобласть и Санкт-Петербург. БПЛА ударили по складам Wildberries в деревне Новосаратовка во Всеволожском районе, а также в Уткиной Заводи и Шушарах в Петербурге. Telegram-канал Baza писал, что, кроме объектов WB, получили повреждения склады X5 Group.