Черные воды Белой

Централизованные канализационные сети в Башкирии эксплуатируются несколько десятков лет, почти половина из них нуждается в замене. Нарушение технологий, низкое качество работы приводят к загрязнению рек. По данным министерства ЖКХ республики, нормативно очищаются всего 24% сточных вод, которые проходят биологическую очистку. Большая часть всех стоков попадает в реку Белую, воды которой в основном оцениваются как загрязненные. Для исправления ситуации власти Башкирии ведут реконструкцию сетей водоотведения. Почти половину всех стоков сбрасывает Уфа — 43%, на втором месте — Стерлитамак — 15%.

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По данным министерства жилищно-коммунального хозяйства Башкирии, в республике обслуживается 131 централизованная система водоотведения, общая протяженность сетей составляет 3,9 тыс. км, из которых почти половина — 1,7 тыс. км — требует замены. Эксплуатируются 88 очистных сооружений канализации, 305 канализационных насосных станций. На биологическую очистку направляются более 148 млн куб. м сточных вод в год, из них нормативно очищаются всего 24,4% — 36,2 млн куб. м.

В 2024 году сообщалось, что основные средства на очистных сооружениях в среднем изношены более чем на 75%. Сильнее всего системы очистки устарели в городах Межгорье и Октябрьском. Тогда минЖКХ республики отмечали, что до 2030 года запланированы строительство и реконструкция 30 очистных сооружений на 30,8 млрд руб.

В текущем году в рамках федерального проекта «Модернизация коммунальной инфраструктуры» на обновление сетей водоотведения в Башкирии предусмотрено 326,2 млн руб. Еще 117,6 млн руб. — за счет средств, образовавшихся в результате экономии в рамках списания задолженности по бюджетным кредитам, сообщили в минЖКХ.

В 2021 году в Башкирии была принята региональная программа строительства и реконструкции очистных сооружений централизованных систем водоотведения в рамках федеральной программы «Оздоровление Волги». Для снижения сбросов в водные объекты бассейна реки, в том числе в реку Белую, до 2032 года планировалось построить или реконструировать объекты водоотведения в Уфе, Бирске, Нефтекамске, Кумертау, Благовещенске, Октябрьском, Туймазах, Кармаскалинском районе. Впрочем, парламентская контрольная комиссия признала, что крупный проект по оздоровлению Волги регионы провалили, поскольку его цель — трехкратное снижение объемов сброса загрязненных сточных вод — к концу 2024 года не была достигнута.

Река Белая — основная водная артерия Башкирии. Ее воды используются для хозяйственной деятельности, водоснабжения. По данным министерства природопользования и экологии республики, в 2024 году из Белой было забрано около 653 млн куб. м воды, сброшено — 438 млн куб. м. Ее воды, как, впрочем, и большинство рек Башкирии, в основном оцениваются как «загрязненные». В стоках основную долю массы загрязняющих веществ составляют хлориды (71%), кальций (24,4%), сульфаты (3%). Фиксировались критически высокие концентрации соединений марганца (местами — до 29 ПДК), по всему течению реки наблюдается загрязненность органическими веществами. В притоках Белой наиболее характерными загрязняющими веществами являются нефтепродукты, органические вещества, сульфаты, соединения железа, меди, марганца.

От верховьев до Ишимбая

К Белорецку река течет уже загрязненной из-за неорганизованных сбросов и смывов с объектов сельского хозяйства и поселков выше по течению. После Белорецка Белая становится «очень загрязненной». Оказывают негативное влияние сбросы предприятия черной металлургии «Белорецкого металлургического комбината», «Белорецкого завода рессор и пружин» и муниципального «Водоканала». Тем не менее, в 2024 году экологи повысили качество воды на один разряд. Ранее ее относили к категории «грязная».

Есть надежда, что качество воды продолжит улучшаться. В прошлом году в Белорецком районе введены в эксплуатацию очистные сооружения производительностью 32 тыс. куб. м в сутки. Старые сооружения были практически полностью изношены. Сейчас стоки из жилых районов и предприятий города поступают на восемь канализационных насосных станций, затем — на районную станцию и на новые очистные сооружения. Они проходят через три этапа очистки. На механическом этапе собирается крупный мусор, а сетчатые фильтры улавливают мелкие частицы. На биологическом этапе сбросы очищаются с помощью микроорганизмов, затем вода проходит через сетчатые фильтры для доочистки и обеззараживается ультрафиолетом.

Многочисленные поселки ниже Белорецка продолжают сбрасывать загрязненные стоки. В результате на подходе к Мелеузу вода по качеству ухудшилась с «загрязненной» на «очень загрязненную». После города вода продолжает оставаться «очень загрязненной». Здесь в реку вливаются сточные воды мелеузовского «Водоканала», Кумертауского промузла, объектов нефтедобычи. Для улучшения ситуации в текущем году «Водоканал» Мелеуза закупил систему ультрафиолетового обеззараживания воды с ультразвуковой очисткой кварцевых чехлов.

Ниже по течению на противоположных берегах Белой лежат два крупных города — Салават и Ишимбай. В черте Салавата и Ишимбая качество воды по-прежнему оценивалось как «грязная». В Салавате общая протяженность канализационных сетей составляет около 200 км. Основная система хозяйственно-бытовой канализации находится в хозведении ГУП «Салаватводоканал», сети которого изношены на 55%. Канализационные уличные сети в старой части города эксплуатируются с 50-х годов, здесь их процент износа составляет 85,4%. Сточные воды от капитальной застройки, коммунальных и промышленных предприятий поступают в самотечно-напорные канализационные сети с последующим отведением на очистные сооружения. На очистных сооружениях сточные воды проходят механическую, физико-химическую, биохимическую очистку и доочистку в песколовках, нефтеловушках, отстойниках, флоаторах, происходит обеззараживание реагентом — гипохлоритом натрия. Далее часть биохимически очищенных сточных вод поступает в биологический и буферный пруды для доочистки, откуда по коллекторам очищенные сточные воды сбрасываются в реку Белую.

Стерлитамак

На подходе ко второму по численности населения городу республики и крупному промышленному центру — Стерлитамаку — в 2024 году качество воды ухудшилось, перейдя из категории «очень загрязненная» в «грязную». После города вода продолжает оставаться «грязной». «В этом створе река Белая испытывает наибольшую антропогенную нагрузку от предприятий химической, нефтедобывающей и пищевой промышленности, машиностроения и жилищно-коммунального хозяйства», — отмечено в докладе минэкологии.

Общая протяженность канализационных сетей в Стерлитамаке составляет около 322 км, большинство из них эксплуатируются более 25 лет, они изношены на 45-80%. Сточные воды от населения и промышленных площадок поступают по напорным коллекторам на три площадки очистных сооружений, которые принадлежат АО «Башкирская содовая компания», ФКП «Авангард» и гарантирующей организации. На всех очистных сооружениях организован полный цикл очистки сточных вод, включая биологическую очистку и обеззараживание.

На начальном этапе хозяйственно-фекальные стоки от населения города проходят через механические решетки, которые задерживают крупный мусор, затем стоки направляются в песколовки, где удаляются неорганические примеси, которые не поддаются биологической переработке. В первичных радиальных отстойниках оседают взвешенные органические вещества. Затем стоки вместе с промышленными водами направляются на биологическую очистку, где активный ил разлагает растворенные органические загрязнения. На заключительном этапе происходит обеззараживание, и очищенные стоки сбрасываются в водоем.

Основной объем очищает БСК, чьи очистные сооружения обрабатывают в среднем 80 тыс. куб. м промышленных и городских сточных вод в сутки (максимальная нагрузка — до 183 тыс. куб. м), в год — более 30 млн куб. м. В том числе на очистку ежесуточно поступает около 30 тыс. куб. м городских хозяйственно-фекальных стоков.

АО «Башкирская содовая компания» входит в холдинг «Росхим». Компания зарегистрирована в Стерлитамаке, является крупнейшим российским производителем кальцинированной соды. Также предприятие производит каустическую и пищевую соду, соляную кислоту, хлор, поливинилхлорид и другую химическую продукцию.

Основными проблемами системы водоотведения города, которые выделяет министерство ЖКХ, являются износ коллекторов и их перегруженность, что вызывает высокую аварийность и рост числа засоров. В ближайшие годы требуется выполнить реновацию не менее 30 км канализационных коллекторов.

Уфа

Ниже Стерлитамака, на подходе к Уфе, качество воды улучшилось, перейдя из разряда «грязная» в «очень загрязненная». В системе канализации Уфы из общего объема городских сточных вод 91% составляют хозяйственно-бытовые стоки от населения и предприятий социальной сферы, еще 9% — стоки промышленных предприятий. Основной организацией в сфере водоотведения является ГУП «Уфаводоканал», которое очищает 79% городских сточных вод. ПАО АНК «Башнефть» очищает 20%, в основном, промышленные стоки.

Подавляющий объем сточных вод централизованной системы водоотведения направляется на городские (95%) и демские очистные сооружения (5%). В состав городских сооружений очистки входят решетки и песколовки, где происходит механическая очистка от крупного мусора, который затем вывозится на полигоны ТБО. Затем стоки поступают на четыре блока полной биологической очистки, станцию ультрафиолетового обеззараживании, проходят цех механического обезвоживания и сушку канализационного осадка.

По данным министерства жилищно-коммунального хозяйства Башкирии, общая протяженность сетей канализации «Уфаводоканала» составляет более 1 тыс. км. Из них половина — 608 км трубопроводов — изношена на 60-80%, еще 199 км (18%) изношены полностью (процент износа составляет 80-100%), 158 км (14%) изношены на 40-60%.

Как следствие этого, а также из-за нарушения технологических схем, доля проб очищенных сточных вод на городских сооружениях, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, составляет около 39%. На демских — 48%. К 2030 году планируется переключить поток сточных вод на городские сооружения, реконструировать их, и вывести демские из эксплуатации. В настоящее время их износ составляет более 98%.

ГУП «Уфаводоканал» зарегистрировано в июне 1993 года. Предприятие оказывает услуги по централизованному водоотведению на территории Уфы с последующей очисткой и сбросом сточных вод в реку Белую.

В 2023 году природоохранная прокуратура Башкирии выявила превышение нормативов содержания загрязняющих веществ в стоках «Уфаводоканала». Октябрьский районный суд Уфы тогда обязал предприятие до мая 2029 года обеспечить надлежащую очистку сточных вод, сбрасываемых в реку Белую.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: данные предоставлены Министерством жилищно-коммунального хозяйства Башкирии Фото: данные предоставлены Министерством жилищно-коммунального хозяйства Башкирии

После Уфы в 2024 году качество воды улучшилось и перешло из «загрязненной» в «слабо загрязненную». Также «слабо загрязненной» река остается после Благовещенска. В районе Бирска и Дюртюлей вода становится «загрязненной». Хуже дела обстоят у 15 притоков Белой — большинство из них «очень загрязненные» либо «грязные».

Председатель Союза экологов Башкирии Александр Веселов отмечает, что состояние водных ресурсов в республике ухудшается.

«Основные загрязнители — коммунальные сбросы, на втором месте — промышленные сточные воды, затем идут ливневки, водосбросы, сельскохозяйственные смывы, отходы домашних хозяйств, — комментирует эколог. — Как отмечено в докладе минэкологии, в основном воды Белой относят к загрязненным, но надо понимать, что наши станции фиксируют лишь 15-20, максимум — 28 показателей. К примеру, в Германии на реке Рейн контролируются 300 показателей. 12 райцентров вообще не имеют очистных сооружений, из-за чего сточные воды сбрасываются без очистки. Более 4 тыс. сел и деревень, включая поселки под Уфой, живут без централизованной канализации, имея лишь септики без гидроизоляции, загрязняющие подземные воды. Например, село Булгаково, где река Уршак — одна из самых загрязненных в Башкирии. По моим данным, девять ливневых канализаций в Уфе без должной очистки сливаются в Белую. Растет количество турбаз, которые не вывозят коммунальные стоки, сливая их в водоемы».

По словам господина Веселова, если говорить про промышленные сточные воды, даже современные очистные сооружения не очищают воду от тяжелых металлов, диоксинов, фуранов, обладающих высокой токсичностью. В результате, к примеру, фиксируется критически высокие показатели по соединениям марганца. Содержание диоксинов и фуранов в водных объектах не контролируется, отмечает эколог.

Еще одна проблема — смывы минеральных стоков с полей и сельскохозяйственных объектов в реку. «Вторичное загрязнение дает донный ил, который накапливает в себе неорганические и органические отходы. Ухудшают ситуацию гидронамывные работы, в результате которых ил поднимается и перемешивается», — заключил Александр Веселов.

Исполнительный директор уфимской юридической компании ООО «Эко Партнер» Рената Самойлова отмечает, что не всегда органы власти могут своевременно обнаружить и решить проблему со сливом загрязненных вод в реки, а институт общественного контроля остается невостребованным, поскольку население не знает, какие действия нужно и можно предпринять в такой ситуации: «На деле общественный контроль сводится к тому, что население лишь публикует фото в социальных сетях, однако этим законные методы не исчерпываются. Федеральное законодательство императивно приписывает органам власти реагировать на результаты общественного контроля. Следует развивать и поощрять роль общественного контроля в этом процессе. На мой взгляд, нужно информировать население, публиковать разъяснения в СМИ, как действовать при обнаружении фактов подобных нарушений».

Также Рената Самойлова подчеркивает, что размер вреда определяется методикой, которая допускает «субъективизм», поэтому зачастую достоверность расчета напрямую зависит от уровня компетенции сотрудника государственного органа, который производит расчет. «Например, Черноморо-Азовское управление Росприроднадзора обратилось в АС Республики Крым с иском о взыскании 252,4 млн руб. с организаций «Краншип» и «Глубокие решения» за вред, причиненный Азовскому морю после затопления судна в Керченском проливе в 2024 году. Для сравнения, уфимской компании НПП «Ареал» орган госконтроля за размещение на сельскохозяйственных полях куриного помета насчитал 297,8 млн руб. долга за вред окружающей среде. Если поле можно восстановить, то водную гладь, микроорганизмы и фауну, на мой взгляд, почти невозможно. Даже возмещение рассчитанного ущерба не покроет затрат на восстановление водной гавани Керченского пролива», — комментирует эксперт.

Госпожа Самойлова подчеркивает, что необходимо усиливать контроль за предприятиями, на которые возложена ответственность за благополучие населения, в части расходования средств на решение экологических задач, а также за самими юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими любую коммерческую деятельность.

Влада Шипилова